Soldados mexicanos abren fuego contra un grupo de más de 30 migrantes y matan a seis de ellos

Video Aumenta el cruce de migrantes por la frontera con Canadá: cámaras de seguridad captan los recorridos

Soldados mexicanos mataron a seis migrantes al abrir fuego contra un grupo de 33 personas que viajaban en una camioneta que había intentado evadir una patrulla militar, informó este miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.

Otros 10 inmigrantes resultaron heridos en el incidente del martes por la noche, añadió la Sedena, de un grupo de 33 inmigrantes que incluía ciudadanos egipcios, nepaleses, cubanos, indios y paquistaníes.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron este martes cerca de las 8:00 de la noche en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas, mientras el Ejército Mexicano realizaba reconocimientos terrestres y “detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad”, dice el comunicado.



De acuerdo con el documento, al notar la presencia del Ejército el vehículo intentó huir, mientras otras dos camionetas de redilas “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”, los seguían por detrás.

“Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”, dice la Sedena.

Tras inspeccionar la camioneta las fuerzas armadas identificaron a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales cuatro fallecieron, además hubo 12 lesionados y 17 resultaron ilesos.

“A los heridos, el personal militar les proporcionó los primeros auxilios, trasladándolos inmediatamente en vehículo al Hospital General de Huixtla, en Chiapas donde desafortunadamente dos más perdieron la vida”, dice el comunicado.

Los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

La Sedena informó que los dos militares que dispararon fueron separados de sus funciones y reportados ante la Fiscalía General de la República para que realice una investigación.

La dependencia informó que también estableció coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se mantenga en contacto con las embajadas correspondientes.

PUBLICIDAD

De momento ningún otro país se ha pronunciado al respecto de la muerte de sus connacionales.

Mira también: