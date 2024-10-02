Cambiar Ciudad
México (país)

Soldados mexicanos abren fuego contra un grupo de más de 30 migrantes y matan a seis de ellos

Otros 10 migrantes, de un grupo de 33, resultaron heridos en el incidente del martes por la noche, añadió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Univision picture
Por:Univision
Video Aumenta el cruce de migrantes por la frontera con Canadá: cámaras de seguridad captan los recorridos

Soldados mexicanos mataron a seis migrantes al abrir fuego contra un grupo de 33 personas que viajaban en una camioneta que había intentado evadir una patrulla militar, informó este miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.

Otros 10 inmigrantes resultaron heridos en el incidente del martes por la noche, añadió la Sedena, de un grupo de 33 inmigrantes que incluía ciudadanos egipcios, nepaleses, cubanos, indios y paquistaníes.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron este martes cerca de las 8:00 de la noche en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas, mientras el Ejército Mexicano realizaba reconocimientos terrestres y “detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad”, dice el comunicado.

Notas Relacionadas

Lo que se sabe de la muerte de seis migrantes en Chiapas a manos del Ejército mexicano

Lo que se sabe de la muerte de seis migrantes en Chiapas a manos del Ejército mexicano

América Latina
3 min

Más sobre México (país)

Sube a 37 número de muertos por las intensas lluvias en México
3 mins

Sube a 37 número de muertos por las intensas lluvias en México

América Latina
Hallan muertos al cantante B-King y a DJ Regio Clown, de Colombia, a las afueras de capital mexicana: qué se sabe
4 mins

Hallan muertos al cantante B-King y a DJ Regio Clown, de Colombia, a las afueras de capital mexicana: qué se sabe

América Latina
Asciende a ocho el número de muertos por explosión de camión con gas en Ciudad de México
2 mins

Asciende a ocho el número de muertos por explosión de camión con gas en Ciudad de México

América Latina
Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México
1 mins

Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México

América Latina
México extradita a EEUU a 26 narcotraficantes bajo la promesa de que no se les aplicará la pena de muerte
3 mins

México extradita a EEUU a 26 narcotraficantes bajo la promesa de que no se les aplicará la pena de muerte

América Latina
Departamento de Justicia anuncia que no pedirá la pena de muerte para los narcos mexicanos 'El Mayo' Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes
5 mins

Departamento de Justicia anuncia que no pedirá la pena de muerte para los narcos mexicanos 'El Mayo' Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes

América Latina
Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada
2 mins

Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada

América Latina
60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal
2 mins

60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal

América Latina
La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre
5 mins

La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre

América Latina
Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México
2 mins

Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México

América Latina


De acuerdo con el documento, al notar la presencia del Ejército el vehículo intentó huir, mientras otras dos camionetas de redilas “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”, los seguían por detrás.

“Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”, dice la Sedena.

Tras inspeccionar la camioneta las fuerzas armadas identificaron a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales cuatro fallecieron, además hubo 12 lesionados y 17 resultaron ilesos.

“A los heridos, el personal militar les proporcionó los primeros auxilios, trasladándolos inmediatamente en vehículo al Hospital General de Huixtla, en Chiapas donde desafortunadamente dos más perdieron la vida”, dice el comunicado.

Los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

La Sedena informó que los dos militares que dispararon fueron separados de sus funciones y reportados ante la Fiscalía General de la República para que realice una investigación.

La dependencia informó que también estableció coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se mantenga en contacto con las embajadas correspondientes.

PUBLICIDAD

De momento ningún otro país se ha pronunciado al respecto de la muerte de sus connacionales.

Mira también:

Video Denuncian supuestos abusos de la Guardia Nacional de Texas contra migrantes: “Es muy preocupante”
Relacionados:
México (país)Estados Unidos de AméricaFamilias migrantesInmigrantes indocumentadosMuertes de inmigrantesInmigración

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD