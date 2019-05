Sin dinero para balas: la crisis también afecta a los delincuentes en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- El temido pandillero 'El Negrito' duerme con una pistola bajo la almohada y dice haber perdido la cuenta de la gente a la que ha matado. Pero pese a su aspecto fiero, no tarda en quejarse sobre cómo la crisis económica en Venezuela ha afectado sus ingresos. Disparar un arma de fuego se ha convertido en un lujo. Las balas son caras, un dólar cada una. Y ahora que circula menos efectivo en la calle, los robos ya no son tan rentables como antes.

Para el pandillero de 24 años, eso ha supuesto algo sencillo: incluso para los delincuentes, se ha vuelto más difícil llegar a fin de mes. "Si disparas un peine (cargador), estás disparando 15 dólares", comentó ''El Negrito, que habló con The Associated Press bajo condición de ser identificado solo por su apodo y fotografiado con una capucha y el rostro cubierto para evitar atención no deseada. "Si botas una pistola, o los policías te la quitan, estás botando 800 dólares".