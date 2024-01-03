Encuentran vivos a los 31 migrantes secuestrados de un autobús en México

Video Rescatan a decenas de migrantes secuestrados: ¿Qué está pasando en los autobuses de Tamaulipas?

Los 31 migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre fueron hallados con vida este miércoles, informaron las autoridades mexicanas en redes sociales.

"Acaba de informarnos el gobernador Américo Villareal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Gracias a las autoridades del estado, a la guardia nacional y a las fuerzas armadas", informó Luisa Alcalde, Secretaria de Gobernación en X (antes Twitter).

Poco después, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas ajustó las cifras e indicó que había un bebé que no había sido reportado entre los secuestrados con lo que se elevaron a 32 las personas localizadas.

El coordinador general de comunicación social de la presidencia de México, Jesús Ramírez, dijo en un mensaje en X que el operativo se hizo en un esfuerzo conjunto de las autoridades mexicanas y compartió en redes sociales imágenes del rescate donde se observan mujeres y niños.

Hasta el momento las autoridades no han dado información de las nacionalidades de los migrantes rescatados.

Horas antes este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que "La mayoría, al parecer, (son) venezolanos", dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina, y agregó que "también hay colombianos".



El martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, precisó que "hay cuatro colombianos" entre los secuestrados.

Cómo encontraron a los migrantes

La vocería de Tamaulipas detalló en un comunicado que entre las acciones realizadas para encontrar a los migrantes hicieron el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron en el secuestro. Además, realizaron un análisis de los videos del sistema de vigilancia del autobús y usaron perros para el rastreo y búsqueda de los migrantes.

La vocería de Tamaulipas indicó que las personas fueron encontradas en el municipio fronterizo de Río Bravo. Tras el rescate, las autoridades mexicanas no aclararon qué grupo criminal estuvo detrás del plagio ni el motivo, pero Ramírez Cuevas aseveró que los migrantes "ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente".

Agregó que de momento no se tienen más detalles del rescate debido a que el caso aún está en investigación y los migrantes están rindiendo declaraciones ante las autoridades.

Las 31 personas habían sido secuestradas por un comando armado que viajaba en cinco camionetas, mismo que los interceptó en un tramo de la carretera.

En total, iban 36 personas en un autobús de la empresa SENDA número 9570, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en un comunicado el lunes.

La unidad partió de Nuevo León y su destino final era la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, que actualmente enfrenta un serio problema por la aglomeración de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

Además, Tamaulipas enfrenta una ola de violencia debido a las disputas que mantienen facciones del Cártel del Golfo por el control del territorio.

