Red de asociados de exfuncionario mexicano acusado de narcotráfico movió al menos $200 millones

El ex secretario de seguridad de México, Genaro García Luna, preso por cargos de narcotráfico en Nueva York, fue muy cercano durante años a un selecto grupo de empresarios que se dedicaba a la venta de potentes equipos de espionaje a gobiernos de América Latina. Nunvav, la compañía insigne de ese grupo, está hoy bajo investigación en México por lavado de dinero en presunta complicidad con García Luna. Sus cuentas están congeladas y los empresarios han batallado legalmente para que sean liberadas.

Hasta ahora se conocían algunos de los negocios y conexiones de la empresa, especialmente en México, pero las dimensiones de sus operaciones a nivel internacional no se habían contabilizado.

García Luna, quien fue secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York y está bajo investigación criminal en México por lavado de dinero. En la audiencia por su caso este 7 de octubre, se declaró no culpable de cuatro cargos de narcotráfico y un cargo de falsedad en declaraciones , incluidos en una acusación ampliada en su contra, en la que dos exfuncionarios bajo su mando fueron añadidos a la causa, en julio de 2020.

La audiencia debió suspenderse por unos minutos debido a que los participantes no silenciaban sus teléfonos, y luego fue retomada. El juez pidió repetidamente que los participantes, que se conectaron a la audiencia vía teleconferencia, silenciaran sus celulares. García Luna fue detenido en Texas en diciembre de 2019, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Su abogado, César de Castro, no respondió a un correo electrónico con una solicitud de entrevista para este reportaje. Univision no pudo contactar a Cristina Pereyra para esta historia.