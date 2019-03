EXCLUSIVA Los secretos incómodos de García Luna: así funcionó en México una oficina privada de seguridad que usó a funcionarios de la guerra contra el narcotráfico

La multa, hasta hoy desconocida, contiene una prueba clave de una relación de la que García Luna no ha querido hablar por año s: su nexo con un corporativo de inteligencia que gozó de cuestionados privilegios en México cuando él estaba cargo de la Secretaría de Seguridad, según lo logró establecer Univision en asocio con el periodista Julio Roa del portal En la Politika. La corporación fue además favorecida con un contrato de adquisición de un programa para rastrear información e interceptar comunicaciones.

Weinberg aseguró que enviaría a Univision una copia del contrato y de algunos pagos de renta, pero no lo hizo. Negó que hayan sido socios en algún negocio, que hayan obtenido contratos o hayan sido beneficiados en algún modo por su amistad con García Luna.

"Sí contratamos a exfuncionarios, pero no mientras seguían en sus cargos", dijo Weinberg en la entrevista. Más tarde en la conversación, añadió: "quizá hicieron algo para nosotros en fines de semana o en sus horas libres".

“Compramos para nuestro propio uso una versión de NiceTrack que se usa solo para rastrear información pública, como una búsqueda de Google. Es diferente a la que vendimos al gobierno’’, dijo Wancier. Univision no tuvo acceso para saber con seguridad qué versión específica de NiceTrack se utilizó en sus oficinas.

“Que nos digan cuál es el cliente a quien le vendíamos esa información. Ese negocio de los reportes no nos funcionó. Perdimos mucho dinero”, replicó Wancier.

Una de las entrevistadas, que pidió no ser identificada por temor a represalias, explicó que a finales de 2011 varios empleados de la Secretaría fueron enviados a trabajar en un bunker de Icit en Ciudad de México. La nueva asignación se conocía entre ellos solamente como el "proyecto secreto".

“Los que eran tus compañeros ya no te hablaban, iban solamente un rato y otros ya nunca iban. Todos hablaban sobre el proyecto secreto”, dijo la exfuncionaria. “Me reclutaron poco después y supe que el proyecto secreto consistía en que yo seguía cobrando en la Secretaría, pero ahora estaba todo el día en una oficina y trabajando para unos señores”.

"En Panamá vendimos un equipo. Si lo usaron bien o mal eso no depende de nosotros. El gobierno firmó un certificado de usuario final ante el gobierno de Israel y se comprometió a que sería un uso oficial y no privado", dijo Wancier sobre el contrato panameño.

“Un caso tan claro de colusión y de utilización de herramientas tecnológicas del Estado para fines privados, en beneficio comercial privado, creo que no se ha documentado hasta ahora”, dijo a Univision Luis Fernando García, director de R3D, al conocer cómo funcionaba la oficina alterna que operó Icit con funcionarios de seguridad de México.

García Luna no respondió a peticiones de entrevista de Univision. Desde febrero pasado, la secretaria en su oficina ha respondido: sabemos de su solicitud de entrevista, por favor espere a ser contactado. Su compañía no ha respondido mensajes de Univision. En 2017, cuando Univision los buscó por primera vez para hablar de este tema, dijo que él negaba cualquier vínculo comercial con los Weinberg y que no había cometido actos de corrupción.