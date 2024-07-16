La gran interrogante que deja la tragedia de los siete estudiantes que murieron ahogados en México cuando su carro cayó a un río

Video Luto en México: siete jóvenes mueren ahogados luego de que su camioneta se cayera en un río

Una celebración por el fin de cursos de siete universitarios terminó en tragedia el fin de semana, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un río en Veracruz, México, y ninguno de ellos lograra salir de la camioneta, lo que ocasionó que todos murieran ahogados.

El gobernador de la ciudad de Coatzacoalcos, donde se encuentra el río en el que cayeron los jóvenes, envió sus condolencias a las familias de los universitarios, cuyos sepelios se realizaron en distintos puntos del estado de Veracruz el lunes.

“La pérdida de siete vidas humanas de jóvenes que se encontraban en la plenitud de la vida es un asunto que entristece y enluta a Coatzacoalcos”, dijo el presidente de ayuntamiento Amado Cruz Malpica en conferencia de prensa.

Te contamos lo que se sabe del accidente y de las identidades de las víctimas.

La gran interrogante: qué pasó con los jóvenes que se ahogaron en México

Hay dos versiones sobre el accidente en que murieron los universitarios.

De acuerdo con AFP, que cita fuentes de la policía municipal y de Protección Civil, los jóvenes habrían caído al río Calzadas cuando intentaron sacar una lancha utilizando una camioneta.

La fuerza de las aguas, alimentada por una tormenta que estaba cayendo al momento de la maniobra, habría arrastrado al vehículo cuando las víctimas se encontraban dentro.

"Son cinco mujeres y dos chicos (...) todos se conocían y se encontraban en una residencia particular cuando se dio el accidente donde murieron", precisó la fuente de Protección Civil a AFP.

Sin embargo, medios mexicanos indican que las víctimas se estacionaron a un costado de la orilla del río Calzadas, no pusieron freno, se fueron al agua y no pudieron salir.

Univision Noticias contactó al departamento de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos y el director del área, David Esponda indicó que debido a que aún están realizando investigaciones no podría corroborar o desmentir ninguna de las dos versiones.

Verónica Hernández Giadans, fiscal general del estado de Veracruz, informó en entrevista con Imagen Radio que hasta donde ha supervisado el caso, todo indica que se trató de un accidente.

Esponda señaló que una intensa tormenta que caía sobre la zona ese día dificultó las tareas para rescatar a las víctimas, por lo que tras tres horas en las que miembros de Protección Civil y los bomberos intentaron distintas maniobras para sacar la camioneta del agua fue necesario utilizar una grúa hidráulica.

En las dos últimas dos semanas, el estado de Veracruz ha sufrido intensas lluvias que han generado una crecida de importantes ríos, así como afectaciones en medio centenar de municipios.

Los principales ríos han rebasado sus niveles máximos y desbordado en comunidades rurales y urbanas, con saldo de seis personas ahogadas, entre ellas cuatro policías que realizaban tareas de rescate de afectados.

Lo que se sabe de los jóvenes que fallecieron ahogados en el río Calzadas

De acuerdo con reportes de nuestro corresponsal en México, Eduardo Melendes, los jóvenes eran estudiantes de distintas universidades que se habían reunido en una casa cerca del río Calzadas a celebrar el fin de cursos.

Las autoridades locales revelaron los nombres de las víctimas: cinco mujeres y dos hombres que fallecieron luego de que la camioneta en que viajaban cayera al río Calzadas.

Se trata de Mayra Reyes Sánchez, María Díaz Pelayo, Pablo López Guerrero, Katelyne Toledo, todos de 21 años. Además, fallecieron Julio Vizcaíno, Perla Álvarez Pacheco y Luz Paulina Hernández, los tres de 22 años.

Se sabe que Mayra Reyes Sánchez era hija de la directora de la Universidad Ceinico, pero se desconoce si la joven estudió en esa institución.

A través de redes sociales, la universidad publicó una esquela para la joven, donde expresó "sus más sentidas condolencias a la familia Reyes Sánchez por el sensible fallecimiento de Mayra, hija de nuestra querida directora Mayra Sánchez García. Rogamos por su eterno descanso".

También se sabe que María Díaz Pelayo era prima de Óscar Rafael Pelayo Hernández, quien funge como jefe de asesores de la consejería en el Organismo Público Local Electoral (OLPE) de Veracruz.

En un comunicado a través de Facebook, Maty Lezama Martínez, consejera electoral del organismo compartió sus condolencias para la familia.

“Lamento profundamente el fallecimiento de María Díaz Pelayo, prima de Oscar Rafael Pelayo Hernández, jefe de asesores de esta consejería”, escribió Lezama en la publicación.

Los familiares de Katelyne Toledo compartieron en redes sociales fotografías y videos del funeral de la joven que se realizó este lunes. Mientras que las familias de los otros jóvenes han preferido la privacidad hasta que se esclarezca el caso.



