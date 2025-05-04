Cambiar Ciudad
Claudia Sheinbaum

La arremetida de Trump contra Sheinbaum por negarse a permitir que tropas estadounidenses actúen contra los carteles en México

Los comentarios del republicano llegaron un día después de que Sheinbaum revelara que Trump la presionó en una llamada el mes pasado para que aceptara un mayor papel del ejército estadounidense en la lucha contra los carteles de la droga en México.

Por:
Univision y AP
Video Sheinbaum responde a la propuesta de Trump de enviar militares de EEUU a México: “La soberanía no se vende”

Donald Trump confirmó el domingo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico, y dijo que había sido por temor a los poderosos carteles del país.

Los comentarios del presidente llegaron un día después de que Sheinbaum revelara que Trump la presionó en una llamada el mes pasado para que aceptara un mayor papel del ejército estadounidense en la lucha contra los carteles de la droga en México.

PUBLICIDAD

Trump afirmó que era cierto que había propuesto enviar tropas a México y criticó duramente a Sheinbaum por rechazar la idea.

“Bueno, tiene tanto miedo a los carteles que no puede caminar, así que saben que esa es la razón”, dijo Trump en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One.

“Y creo que es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los carteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

Sheinbaum reveló la propuesta de Trump el sábado

Más sobre Claudia Sheinbaum

México analiza demanda internacional contra SpaceX por "contaminación" y “basura espacial” tras explosiones de naves de Musk
3 mins

México analiza demanda internacional contra SpaceX por "contaminación" y “basura espacial” tras explosiones de naves de Musk

América Latina
Elección judicial en México: qué implica que el oficialismo acapare la Corte Suprema y otros tribunales
7 mins

Elección judicial en México: qué implica que el oficialismo acapare la Corte Suprema y otros tribunales

América Latina
La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre
5 mins

La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre

América Latina
Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"
6 mins

Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"

América Latina
4 cosas que tienes que saber sobre la elección judicial en México, primer país del mundo en votar a todos sus jueces
4 mins

4 cosas que tienes que saber sobre la elección judicial en México, primer país del mundo en votar a todos sus jueces

América Latina
Uso del logo "Hecho en México" en productos piratas de China desata ola de indignación empresarial
6 mins

Uso del logo "Hecho en México" en productos piratas de China desata ola de indignación empresarial

América Latina
Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la alcaldesa Brugada asesinados en Ciudad de México
3 mins

Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la alcaldesa Brugada asesinados en Ciudad de México

América Latina
Asesinan a la secretaria particular y a un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada
2 mins

Asesinan a la secretaria particular y a un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada

América Latina
La controversia por la polémica propuesta de Sheinbaum contra la “propaganda de Trump” en medios mexicanos
5 mins

La controversia por la polémica propuesta de Sheinbaum contra la “propaganda de Trump” en medios mexicanos

América Latina
Por qué preocupa en México que el Ejército de EEUU controle una pequeña zona en la frontera
3 mins

Por qué preocupa en México que el Ejército de EEUU controle una pequeña zona en la frontera

América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el sábado que Trump le propuso enviar tropas estadounidenses a México para ayudar a su gobierno a combatir el narcotráfico, pero que ella rechazó la oferta.

Sus declaraciones, hechas ante simpatizantes en el este de México, fueron una respuesta a un artículo publicado el día anterior por The Wall Street Journal, que describía una tensa llamada telefónica el mes pasado, en la que Trump supuestamente la presionó para aceptar un papel más amplio del ejército estadounidense en la lucha contra los carteles de la droga en México.

“Él dijo: ‘¿Cómo podemos ayudarte a combatir el narcotráfico? Propongo que el ejército de Estados Unidos venga a ayudarte.’ ¿Y saben qué le dije? ‘No, presidente Trump’”. “La soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende”, añadió.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, James Hewitt, dijo más tarde el sábado, en un comunicado, que Trump ha trabajado estrechamente con la presidenta de México “para lograr la frontera suroeste más segura de la historia”.

PUBLICIDAD

“Sin embargo, organizaciones extranjeras terroristas peligrosas siguen amenazando nuestra seguridad compartida, y las drogas y el crimen que propagan ponen en peligro a comunidades estadounidenses en todo el país”, decía el comunicado. “El presidente ha sido absolutamente claro en que México debe hacer más para combatir estas pandillas y carteles, y Estados Unidos está dispuesto a ayudar y ampliar la ya estrecha cooperación entre nuestros dos países”.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Mayor despliegue militar de EEUU en la frontera

La presencia militar estadounidense ha aumentado de forma constante a lo largo de su frontera sur con México en los últimos meses, tras la orden de Trump en enero de ampliar el papel del ejército en la contención del flujo migratorio.

El Comando Norte de Estados Unidos ha desplegado más tropas y equipos en la frontera, ha incrementado los vuelos de vigilancia tripulados para monitorear el tráfico de fentanilo y ha buscado ampliar la autoridad de las fuerzas especiales estadounidenses para trabajar más estrechamente con las fuerzas mexicanas en operaciones contra los carteles.

Notas Relacionadas

"¡Qué gran idea!": lo que Trump "aprendió" de Claudia Sheinbaum, a quien llamó una mujer "maravillosa"

"¡Qué gran idea!": lo que Trump "aprendió" de Claudia Sheinbaum, a quien llamó una mujer "maravillosa"

Política
3 min

Trump designó a muchos de los grupos y carteles que trafican drogas hacia EEUU como organizaciones terroristas extranjeras el 19 de febrero, lo que restringe sus movimientos y brinda más recursos a las fuerzas del orden para actuar contra ellos.

Pero la postura firme de Sheinbaum el sábado indicó que la presión estadounidense para una intervención militar unilateral podría ponerla en rumbo de colisión con Trump, tras meses de cooperación en materia migratoria y comercial.

“Podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro”, dijo Sheinbaum.

Mira también:

Video “Los mexicanos sostienen la economía de EEUU”: Claudia Sheinbaum defiende a los inmigrantes de su país
Relacionados:
Claudia SheinbaumFrontera México y Estados UnidosMilitaresDonald TrumpMéxico (país)