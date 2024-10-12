Cambiar Ciudad
América Latina

Qué es la 'Ley Silla' que avanza en el Congreso mexicano y aumenta las protecciones para las trabajadores

La ley que actualmente es analizada en la Cámara Alta tras la aprobación en la Cámara de Diputados establece que los empresarios están obligados a proporcionar sillas adecuadas para los trabajadores que requieran estar de pie por tiempos prolongados por la naturaleza de su labor.

Univision picture
Por:Univision
Video Trabajadores denunciaron el robo de su salario, pero tras días de lucha lograron recuperar su dinero

Una legislación denominada ‘Ley Silla’ avanza actualmente en el Congreso mexicano para establecer que los empleadores deben proveer de sillas adecuadas para los trabajadores principalmente del sector de servicios como meseros y guardias.

La Cámara Baja del Congreso aprobó recientemente la legislación que modifica diversos aspectos de la Ley Federal del Trabajo para exigir a las empresas la colocación de sillas para los trabajadores que deben estar de pie por tiempos prolongados.

PUBLICIDAD

Los cambios legislativos retoman aspectos de una reforma similar aprobada a principios de año que fue finalmente desechada por deficiencias observadas en una comisión especial del Congreso.

La 'Ley Silla' fue aprobada a principios de la semana por unanimidad en la Cámara de Diputados con 476 votos de todas las fracciones parlamentarias, un hecho poco común en el actual entorno polarizado del país.

La ley fue turnada para su aprobación al Senado, donde será analizada y posteriormente enviada a la Cámara baja. Después deberá ser avalada por los 32 Congresos locales para su implementación.

La iniciativa fue impulsada por el diputado federal del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.

Más sobre México

Califican de "ciclo repetitivo" el plan de Sheinbaum para frenar la violencia en Michoacán tras el asesinato de Manzo
4 mins

Califican de "ciclo repetitivo" el plan de Sheinbaum para frenar la violencia en Michoacán tras el asesinato de Manzo

América Latina
Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra de Castillo
4 mins

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra de Castillo

América Latina
"México no es piñata de nadie": Sheinbaum critica decisión de EEUU de cancelar 13 rutas aéreas
4 mins

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum critica decisión de EEUU de cancelar 13 rutas aéreas

América Latina
La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)
10 mins

La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)

América Latina
El acuerdo "balanceado" que busca pactar Sheinbaum con Rubio para apaciguar a Trump
6 mins

El acuerdo "balanceado" que busca pactar Sheinbaum con Rubio para apaciguar a Trump

América Latina
México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia
6 mins

México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia

América Latina
Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump
4 mins

Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump

América Latina
Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable ante una corte de Nueva York: fuente
3 mins

Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable ante una corte de Nueva York: fuente

América Latina
La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México
4 mins

La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México

América Latina
Un padre muere defendiendo a su hijo taxista del sicario que buscaba rematarlo dentro de un hospital
3 mins

Un padre muere defendiendo a su hijo taxista del sicario que buscaba rematarlo dentro de un hospital

América Latina

¿Qué dice la ‘Ley Silla’ para proteger a los trabajadores del sector de servicios?

La legislación reforma los artículos 132, 133, 423 y 423 de la Ley Federal del Trabajo y establece que en los tiempos de descanso los trabajadores deberán gozar de asientos o sillas con respaldos adecuados en sitios específicos de las empresas.

Para el sector industrial la ley dice que debe establecer un criterios similar en la colocación de sillas.

De acuerdo con los legisladores que impulsaron la ley, la reforma está encaminada a beneficiar principalmente a los trabajadores del sector servicios, por ejemplo, guardias, meseros y trabajadores de zapaterías y tiendas departamentales.

“Que al patrón le quede prohibido tener en esas condiciones a miles, quizá millones de trabajadoras y trabajadores que se encuentren en estas condiciones”, dijo Monreal tras el aval a la reforma.

PUBLICIDAD

También prohíbe a los empleadores obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante todo el turno de trabajo.

Además dice que la reglamentación secundaria deberá marcar periodos obligatorios para el reposo de los trabajadores.

Empresarios piden claridad en las reglas secundarias de la ley

Luego de la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los principales organismos empresariales en México, pidió a los legisladores que los lineamientos de la legislación sean “realistas”.

“Reiteramos la importancia de que las autoridades competentes, en este caso la Secretaría del Trabajo, emitan lineamientos claros y realistas que permitan su implementación sin afectar la productividad de las empresas”, destacó.

El organismo dijo que es positivo que la misma ley establezca un periodo de 180 días para que las empresas se adapten a las nuevas reglas laborales.

Los empresarios que los legisladores llevaron a cabo un diálogo abierto con representantes de la iniciativa privada para aprobar la ley.

Mira también:

Video Senado aprueba reforma judicial en México entre protestas y acusaciones de traición
Relacionados:
América LatinaCongresoLegislación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX