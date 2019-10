Presentan en tribunal internacional grabaciones secretas de exejecutivos de Pemex, en demanda contra el gobierno mexicano por corrupción y sobornos

Según un memorial de pruebas obtenido por Univision Investiga, que se entregó también al tribunal, los accionistas estadounidenses contrataron a la firma de inteligencia basada en Londres Black Cube Inc. para investigar "el comportamiento aparentemente inexplicable de México hacia Oro Negro".

Los detectives privados grabaron subrepticiamente a ex funcionarios de Pemex afirmando que el ex secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, y el acusado ex director de la empresa estatal Emilio Lozoya, entre otros, recibían sobornos a cambio de la adjudicación de contratos.