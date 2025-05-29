El insólito motivo por el que anularon el juicio en Argentina por la muerte de Maradona tras más de dos meses y 40 testimonios

Video Comienza el juicio por la muerte de Diego Maradona: ¿quiénes son los acusados y qué penas enfrentan?

La controversia sigue acompañando a la figura de Diego Armando Maradona, tanto en vida como después de fallecido: el juicio sobre el posible homicidio del astro argentino fue anulado este jueves por la justicia del país sudamericano, luego de que una de las magistradas que conocía el caso fue recusada por haber realizado un documental no autorizado sobre el proceso.

La decisión anula el contenido de las 20 audiencias celebradas desde el 11 de marzo, en las que declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las tres hijas de Maradona.

"Habiendo sido oídas todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal, que es la nulidad del juicio", dijo el magistrado Maximiliano Savarino en el tribunal de San Isidro, cerca de Buenos Aires, donde tenía lugar el proceso.

La anulación había sido pedida por la fiscalía, los denunciantes y la mayoría de los abogados defensores, después de que saliera a la luz que la juez Julieta Makintach estaba participando en la filmación de una serie documental sobre el caso, sin autorización de las partes.

Makintach fue apartada del caso el martes, tras el escándalo desatado por su participación en el documental, grabado parcialmente en el tribunal de San Isidro, a 20 millas al norte de Buenos Aires, donde ocurría el proceso.

La jueza Julieta Makintach se presenta al tribunal para una audiencia del juicio contra el cuerpo médico acusado de negligencia en la muerte de Diego Maradona, el martes 27 de mayo de 2025, en las afueras de Buenos Aires. Imagen Gustavo Garello/AP

El documental secreto de la jueza en el juicio por la muerte de Maradona

Imágenes y guiones de la serie fueron exhibidos en una audiencia el martes y la jueza renunció inmediatamente. Incluso se filtró el tráiler del documental, que se titularía "Justicia Divina" y que la mostraba llegando endomingada a la sala del tribunal.

"La única persona responsable de todo esto es la jueza recusada", remarcó Savarino.

"Hubo una persona que se equivocó y pagó, pero no es la justicia, la justicia no se mancha", dijo de su lado la jueza Di Tomasso, parafraseando la célebre frase de Maradona "la pelota no se mancha".

Las hijas del astro estaban presentes en la sala.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires licenció a la jueza tras el escándalo y el caso fue derivado a una comisión de Disciplina del Poder Judicial.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 debido a un edema pulmonar mientras se recuperaba en internación domiciliaria de una cirugía neurológica.

Entre los siete procesados se cuentan un neurocirujano, una psiquiatra y un psicólogo. Todos los acusados encaran la imputación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción.

Enfrentan de 8 a 25 años de prisión.

Sin fecha para un nuevo juicio en Argentina por la muerte de Maradona

Los jueces del caso decidieron que "el juicio debe radicarse en otro tribunal". El nuevo juicio no tiene aún fecha de inicio, ya que depende de que se designe un nuevo tribunal por sorteo.

Se espera que una instancia judicial superior de la provincia de Buenos Aires lleve a cabo el sorteo para la conformación del nuevo tribunal con tres jueces distintos. Implicará empezar el procedimiento desde cero y, entre otras medidas, reiniciar la etapa de ofrecimiento de pruebas y fijar fecha para el nuevo proceso.

"Antes del fin de año podríamos estar empezando el juicio y es mi deseo", explicó a la AFP Félix Linfante, abogado de una de las hijas del ídolo.

Su defendida, Jana Maradona, dijo a periodistas frente al tribunal: "No estoy tranquila. Tengo bronca, los odio".

Para Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, imputada en la causa, "no quedaba otra (opción) que la nulidad del juicio".

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, y llamado "D10S" por muchos argentinos —haciendo un juego de palabras con su icónica camiseta 10 y la palabra "Dios"—, Maradona falleció a los 60 años en la provincia de Buenos Aires.

A lo largo del juicio, los testigos afirmaron que la casa donde Maradona llevaba su convalecencia no tenía las condiciones adecuadas para atenderlo, y que los cuidados que recibía del equipo médico a cargo habían sido cuestionados por la familia.

Una octava persona, una enfermera, será procesada en un juicio aparte.

