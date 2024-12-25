El crimen no da tregua en México: asesinan al organizador de una feria navideña en pleno evento

Video Al menos 600 cuerpos son enviados a fosas comunes tras no lograr su identificación en México

El organizador de una feria navideña en el sur de México fue asesinado en el evento festivo de su ciudad, informaron las autoridades en la noche del martes.

La gobernadora del estado sureño de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que pistoleros mataron al organizador de la feria anual de Navidad y Año Nuevo en la capital estatal, Chilpancingo. Calificó el asesinato en Nochebuena de Martín Ramírez Ruíz como un acto inaceptable que no quedará impune. Salgado escribió en sus cuentas de redes sociales que los fiscales estatales investigaban el crimen.

No había información inmediata sobre el motivo, pero las pandillas obtienen gran parte de sus ingresos extorsionando dinero a los negocios locales y rutinariamente asesinan a quienes se niegan a pagar.

En un comunicado separado, los fiscales estatales dijeron que otra persona fue asesinada junto con Ramírez Ruíz y que una tercera persona en la multitud reunida fuera de una iglesia resultó herida en el ataque. Los pistoleros aparentemente se adentraron en la multitud y se dirigieron directamente a Ramírez Ruíz.

Ramírez Ruíz era el líder del grupo cívico que durante casi dos siglos ha organizado una feria de artes, alimentos y artesanías que se lleva a cabo aproximadamente desde Navidad hasta el 7 de enero. La feria también honra al santo patrón local, San Mateo.

Bandas rivales del narco siembran el terror en Chilpancingo, Guerrero

Dos bandas rivales de narcotraficantes, los Tlacos y los Ardillos, están luchando por el control de la ciudad de Chilpancingo, y la violencia contra funcionarios y residentes allí ha alcanzado niveles espantosos.

Pugnas similares en otras regiones han derivado en la parálisis de las actividades empresariales y sociales, como ha ocurrido en Sinaloa desde septiembre. La lucha entre dos facciones del Cartel de Sinaloa ha derivado en cientos de asesinatos, desapariciones y secuestros.

En noviembre, un ex fiscal y agente de policía local en Guerrero fue arrestado en conexión con la decapitación del alcalde de la ciudad el 6 de octubre. Alejandro Arcos fue asesinado apenas una semana después de asumir el cargo como alcalde de la capital estatal. Los funcionarios habían culpado del asesinato a una de las bandas.

Los vendedores, miembros de una familia extendida, fueron secuestrados mientras viajaban para vender sus mercancías. Sus cuerpos fueron encontrados tirados en la caja de una camioneta en una avenida en Chilpancingo.

Chilpancingo, una ciudad de unos 300,000 habitantes, está tan dominada por las pandillas que en 2023 una de ellas organizó una manifestación de cientos de personas, secuestró un vehículo blindado del gobierno, bloqueó una carretera principal y tomó como rehenes a policías para lograr la liberación de sospechosos arrestados.

A principios de este año, obispos católicos anunciaron que habían ayudado a organizar una tregua en Guerrero entre dos cárteles de drogas en guerra.

