Por qué siguen las protestas en Colombia si ya el gobierno retiró su polémico proyecto de reforma fiscal

Qué está pasando en Colombia

El grupo que convocó la protesta de la semana pasada - el Comité Nacional de Paro - ha llamado a una nueva huelga nacional para el miércoles, diciendo que la retirada de la reforma fiscal no era suficiente y que también quiere mejoras en los sistemas de pensiones, salud y educación. Algunos de los manifestantes exigen también una reforma policial, la eliminación de la policía antidisturbios conocida como ESMAD e, incluso, el fin de los planes de fumigación de los cultivos ilegales de coca.

Fuerza excesiva

"Nunca he visto a Colombia tan mal, en tantos lugares a la vez", añadió.

"La situación de derechos humanos en Colombia es crítica: no hay garantías para la vida ni para la integridad de los manifestantes," escribio Sebastian Lanz, codirector of Temblores. "Los organismos internos de verificación de DDHH no están funcionando y hoy, podemos afirmar, que, en Colombia, el Estado de derecho está suspendido," agrego.