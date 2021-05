“Sí, se han presentado (abusos) y esos abusos se denuncian y se castigan”: Entrevista a Iván Duque, presidente de Colombia

El presidente colombiano Iván Duque fue entrevistado por la periodista de Univision Patricia Janiot en una charla en la que hablaron de la reciente crisis de violencia que experimentó el país por el rechazo a una reforma impositiva.

Aquí, la transcripción de la entrevista completa del mandatario colombiano con Univision:

Patricia Janiot: Presidente Duque, muy buenos días. Bienvenido a esta entrevista con Univision. Gracias por su tiempo. Comencemos hablando de esta mañana. Son ya 16 días de paro y no hay una solución posible a la vista. Algunos líderes dicen que el gobierno lo que quiere es conversar sin llegar a fines específicos. Pero dicen ellos quieren negociar puntos concretos. Mi pregunta para ustedes. ¿Por qué no se ha iniciado la mesa de negociaciones con los promotores del paro?

Presidente Iván Duque: Bueno, primero que todo, Ángela Patricia, es muy bueno precisar que el Gobierno Nacional la ha enviado por escrito al Comité Nacional del Paro. La voluntad de entrar en un proceso de negociación. Esa carta fue enviada días atrás. Se han hecho repetidas invitaciones. Tuvimos además una reunión con el Comité Nacional del Paro en la que participó Naciones Unidas, la Iglesia Católica y nosotros hemos dicho que estábamos listos a abordar esta construcción de acuerdos dentro de un espacio de negociación. Hemos sido claros en eso y además con la idea de que podamos construir soluciones para atender muchas de las problemáticas sociales del país. Entonces ese mensaje ha sido claro, ha sido diáfano y además algo muy importante. No solamente se le ha transmitido al Comité Nacional del Paro, sino que también se le ha compartido a Naciones Unidas y a la Iglesia Católica.

Y es muy importante señalar esto, Ángela Patricia, porque el espíritu nuestro es un espíritu dialogante, pero además es un espíritu motivado a concertar acuerdos que le beneficien al país y algo que, por supuesto, ha generado muchísimo traumatismo en la nación. Han sido también los bloqueos que son contrarios a la ley y que han afectado a millones de familias colombianas. Por eso es muy importante que aquí no haya dilaciones, que nos podamos sentar rápidamente, que abramos estos espacios con una agenda concreta y que podamos dar un mensaje de optimismo a todo el pueblo colombiano.

Janiot: Ustedes quieren negociar para llegar a soluciones rápidas. Ya hay una agenda que plantea en términos generales de seis, siete puntos, concretamente presidente, pero le pido que me ofrezca respuestas concretas. ¿En qué está dispuesto el Gobierno a ceder y en qué puntos de esta cinta planteada por el Comité del Paro no están dispuestos a negociar?

Duque: A ver, Ángela Patricia, bien, hacerse esa pregunta. Y es importante también tener en cuenta que ese espacio de negociación es justamente el que se va a abrir. Pero además, es importante tener en cuenta que ya existen varios elementos en común. Por ejemplo, nuestro gobierno ha estado trabajando desde el primer día por tener educación universitaria gratuita para millones de familias. Va a poner en términos prácticos para cientos de miles de estudiantes. Nosotros empezamos esa política pública. Cuando vino la pandemia, la aceleramos y dijimos hace dos días que vamos a ampliar la universidad gratuita, pública, técnica y tecnológica pública a cerca de unos 800,000 estudiantes un poco más que representa el 97% de todos los estudiantes en la educación universitaria pública.

Janiot: Esa es la matrícula cero. Presidente creo que solamente es por un semestre o se puede hacer permanente semestre.

Duque: No es por un semestre, no es por un semestre, Ángela Patricia, por eso es muy importante tener todo en contexto. Cuando empezó nuestro gobierno la gratuidad el 8%. Nosotros la fuimos llevando al 30% con el programa Generación que queríamos dejar en el 50% cuando vino la pandemia. Creamos el Fondo de Solidaridad Educativa que nos ha permitido aumentar esa cobertura y hoy, con la decisión que tomamos, llega al 97% y eso implica que tendremos que hacer toda la eficiencia presupuestal, no solamente garantizaron el segundo semestre de este año, sino también para que sea sostenible.

Y lo importante es que, por ejemplo, uno de los temas que se pueden concertar, discutir, dialogar, negociar, donde haya aportes del Comité Nacional del Paro, pero también de muchísimos sectores de la población colombiana, es justamente convertir esto en una política de Estado. Segundo tema que se está puesto sobre la mesa, lo que llaman ellos la renta básica. Hoy tenemos ya una renta básica de emergencia, que si ingreso solidario que llega a 3.5 millones de colombianos. Esa renta básica la lanzamos cuando empezó la pandemia y ha permitido contener muchos de los efectos devastadores en pobreza que trae la pandemia. Ellos quieren elevarla a un millón de pesos, un millón de pesos para seis millones de colombianos. Estamos hablando de más de 60 o casi 70 billones de pesos y por lo tanto esa es una discusión que hay que ponerla en el plano de lo real. Para cuántas personas, con qué monto y cuál es la capacidad real del Estado colombiano. Pero ahí también hay un punto de convergencia con muchos otros sectores. La vacunación masiva es un proceso que se está adelantando. Ya estamos llegando a siete millones de vacunados. Esperamos llegar a 10 millones de vacunados para finales de mes. Hay otros temas que ya son sectoriales o micro sectoriales. Aquí lo que hay es apertura para escuchar y apertura también para construir con ellos, al igual que lo estamos haciendo con otros sectores de la población colombiana.

Janiot: Presidente, hablando del tema de orden público, hay denuncias muy graves contra la fuerza pública y específicamente en Buga, donde se ha denunciado que las fuerzas militares han utilizado helicópteros con logotipos... ya han aterrizado en instituciones educativas en un centro del Sena, lo que es contrario al Derecho Internacional Humanitario. ¿Por qué se están utilizando logotipos de la Cruz Roja en helicópteros de donde descienden militares?

Duque: A ver, yo creo que hay cosas que son muy importantes desagregar, Ángela Patricia. Primero, porque aquí siempre se ha obrado conforme a la Constitución y la ley, ¿para qué? Para atender las circunstancias de orden público. Y en Colombia el orden público tiene unos principios también de descentralización. Los alcaldes son la autoridad del orden público local. Los gobernadores son agentes de orden público y, por supuesto, el gobierno nacional tiene que velar por el orden público en el país. Nosotros hemos visto siempre el interés, el actuar de la fuerza pública, buscando los más altos estándares en materia de derechos humanos y en materia de protección de toda la ciudadanía.

Cuando se presentan casos contrarios a la Constitución y la ley, inmediatamente se actúa y se actúa, y además de manera muy rápida también con la colaboración de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación. Y lo cierto es que para el transporte, por ejemplo, de medicamentos de material humanitario y demás, también se ciñen a los protocolos. Y cuando se han hecho misiones de carácter médico, que se han valido de asistencia, de apoyo por parte de las fuerzas militares o por parte de la policía, también se hace con estricto cumplimiento de sus protocolos. Por lo tanto, frente a esa pregunta que usted me hace muy puntual, yo creo que lo que es importante dilucidar es, y decirlo con claridad. En este momento no se ha aplicado ningún tipo de herramienta maquinaria, un instrumento de la fuerza pública de carácter militar para enfrentar ningún tipo de violencia derivada de las protestas que se pueden presentar en lugares del territorio.

Janiot: Presidente mi pregunta estaba enfocada a un helicóptero de la Cruz Roja que ha aterrizado en una institución educativa. ¿Es cierto que se utilizaron? ¿Usted lo vio? ¿Está informado logotipos de la Cruz Roja y que están utilizando instituciones educativas para hacer operativos militares?...

Duque: ... ver operativos militares con logos de la Cruz Roja. No se pueden adelantar y en eso tenemos que ser muy claros. Ninguno operativo militar se podía hacer con el logo la Cruz Roja. Eso no está permitido ni en el derecho internacional ni en el derecho...

Janiot: pero parece que se hizo en Buga.

Duque: Importante aclarar. Perdón, perdón, Ángela Patricia, ese tema salió a relucir esta mañana y se está haciendo la investigación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aclarar si se estaba era transportando personal de la Cruz Roja o material de la Cruz Roja o material médico. Por eso desde esta mañana pedí que se diera claridad sobre esos hechos y que fuera además diáfanos, no solamente por parte del Ministerio de Defensa, sino también por parte del personal de la Cruz Roja en Colombia.

Janiot: Bueno, las imágenes que ya están publicadas en algunos medios de prensa muestran a personas vestidas con vestimenta militar descendiendo de ese helicóptero. Presidente , ¿quién se beneficia políticamente con este paro nacional?

Duque: Pues es que yo creo que los hechos son muy claros, Ángela Patricia. Una cosa es la protesta pacífica, que la protesta pacífica se respeta, se protege y es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Es el derecho a la protesta pacífica. Se deben garantizar siempre. Esa es una cara de esta situación. Otra cara son agresiones, violencia, vandalismo, que lo hemos visto también en algunos puntos de la geografía nacional. Y claramente lo que hay detrás de eso no solamente es generar caos, sino también provocar enfrentamientos con la fuerza pública, que terminen generando circunstancias letales o fatales.

Una tercera cara son los bloqueos, Ángela Patricia, que son una violación de los derechos fundamentales y que además son un delito en Colombia. ¿Y quién se beneficia de eso? Lo interesante es preguntarse quién quiere dañar la reactivación de Colombia. ¿Quién quiere dañar que familias puedan recibir alimentos? ¿Quién quiere des abastecer el país? ¿Quién quiere afectar la vacunación? ¿Qué quiere afectar que puedan movilizarse las misiones médicas en momentos de pandemia?

Claramente hay intereses oscuros y hemos visto en varios puntos donde han aparecido personas vinculadas a grupos armados instigando esos bloqueos. Y eso no es especulación. Ya hay capturados por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde hay evidencias clarísimas de lo que se busca y es una afectación generalizada, un desabastecimiento y por lo tanto generan un desespero ciudadano. Y eso tiene fines de desestabilización de lo que es la institucionalidad de nuestro país. Por lo tanto, se han hecho las denuncias y por eso también nosotros hemos hecho un llamado a que estos bloqueos cesen porque están afectando al pueblo colombiano.

Janiot: Desde luego, ¿usted cree que los líderes del comité del paro que negocian con el gobierno representan a los manifestantes en las calles?

Duque: Yo creo que hay de todo, Ángela Patricia. Yo creo que en esto uno tiene que mirar las cosas con mucha claridad. Hay personas que están protestando en las calles pacíficamente, haciendo solicitudes legítimas. En un momento de ebullición o explosión social de muchas de las consecuencias de la pandemia. Hay sectores de la población que se han visto afectados en materia de empleo y oportunidades y por eso hoy tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar y a buscar soluciones rápidas. Hay un sector que se siente identificado con el comité del paro y hay un sector que no se siente identificado con el comité del paro. Pero lo interesante es que aquí tenemos que abordar esto como una oportunidad, como país.

Nosotros, como lo hemos dicho, estamos iniciando este proceso de negociación con los integrantes del Comité del Paro. Esperamos que ellos concreten ya su participación en la mesa, pero sobre todo hemos abierto espacios para escuchar a la juventud colombiana. Ya hemos tenido la última semana dos espacios y donde vemos cuatro grandes preocupaciones. Uno, el tema educativo que nosotros hemos dado ya un paso muy importante en afianzar las certezas para la matrícula, hacerlo en el segundo semestre de este año y de ahí en adelante.

La segunda es el tema quizás más preocupante desde... el empleo... un desempleo juvenil que se ha crecido en Colombia y en América Latina y esto genera desesperanza para muchos jóvenes y por eso, eso nos obliga a tener un plan de choque de generación de empleo juvenil en el país con conversado y además, además se ha amparado y protegido por comentarios y propuestas que puedan venir también de los jóvenes de Colombia. El tercero, la representación política. Por eso este año vamos a hacer la elección de los Consejos Municipales, Departamentales y Nacionales de Juventud. Y algo también muy importante es ver cómo logramos que los jóvenes, quizás más vulnerables, también tienen una asistencia social que les permita salir de circunstancias muy calamitosas. En ese sentido, creo que se abre una oportunidad y hemos dicho que queremos construir un gran pacto por la juventud de Colombia.

Janiot: Me dicen que mucho ayudaría si usted, como la cabeza del Gobierno, reconoce los abusos cometidos por decenas de policías, lo reconoce. Usted mismo ha dicho que hay 62 investigaciones en curso contra la fuerza pública y hay cifras que hablan de más de 40 fallecidos. ¿Está dispuesto a reconocer algunos abusos por parte de la fuerza pública?

Duque: Ángela Patricia, yo creo que es muy importante tener en cuenta que siempre lo hemos hecho cuando se han presentado condiciones, circunstancias y actos de miembros de la fuerza pública que están por encima de la Constitución y la ley. Siempre los hemos denunciado. Siempre los hemos condenado y siempre hemos buscado que haya acciones rápidas por parte de la Fiscalía General de la Nación o de la Justicia Penal.

Janiot: ¿Lo puede hacer ahora de manera explícita, presidente?

Duque: Como lo hemos planteado en los últimos días. Los colombianos tenemos que rechazar la violencia categóricamente, venga de donde venga. Y así como se tienen que investigar cualquier conducta de miembro de la fuerza pública que sea contraria a la ley y a la Constitución o violatoria de los derechos humanos, también es muy importante que se avancen en las investigaciones en cuanto a las agresiones a miembros de la fuerza pública.

Janiot: ¿Lo puede hacer ahora de manera explícita presidencia?

Duque: ...que es muy importante tener en el...

Janiot: ...perdón. ¿Puede hacer este reconocimiento de manera explícita?

Duque: Este reconocimiento siempre lo hemos hecho, Ángela Patricia... cualquier conducta que cometa un miembro de la fuerza pública contraria a la Constitución y la ley la hemos condenado. Y es más, no solamente la hemos condenado, sino que hay acciones que se han emprendido por parte de los comandantes. Así que esos hechos que son violatorio de la Constitución y la ley, siempre se rechazan categóricamente.

Janiot: ¿Qué puede decir el presidente de los civiles el contexto que dispararon en las calles de Cali?

Duque: Perdón un segundo, perdón un segundo, Ángela Patricia, permíteme terminar la primera pregunta. Claro que sí, claro. Yo quisiera dejar esto también muy claro. Nosotros tenemos en Colombia una policía que año tras año adelanta más de 30 millones de procedimientos policiales por año. ¿Que si se presentan abusos? Sí, se han presentado y esos abusos se denuncian y se castigan y vemos un gran compromiso de la institución para que haya cero tolerancia. Y lo digo así de claro.

Aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembro de la fuerza pública contraria a la Constitución y la ley. Y la pregunta que me hacía de civiles en este país ningún civil está autorizado para sacar un arma a las calles y empuñar un arma contra otro colombiano. Soy y he sido siempre defensor del monopolio de las armas en este país. El gobierno, que ha tomado las medidas más restrictivas para uso y porte de armas en las calles de Colombia, ha sido el gobierno mismo. Y en ese principio también nos mantenemos. Por eso es muy importante que en la garantía de la seguridad y el orden, la policía y cuando se requiera por las situaciones de orden público en la protección de infraestructura estratégico, las fuerzas militares garanticen justamente eso que ningún colombiano tenga que sacar o pueda sacar un arma para empuñar la contra otro ciudadano.

Janiot: En estos días, el periódico El Espectador publicó un informe sobre una reunión con congresistas de su partido del Centro Democrático, congresistas de Risaralda, Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo. Una reunión con empresarios de Pereira en la que no solamente se planteaba, entre otras cosas, quitarle la pauta publicitaria a medios que no presentaran una cobertura con la visión oficial del paro. Pero incluso uno de ellos llegó a decir que si el Estado pierde el control de la defensa de la vida y la propiedad privada de los ciudadanos, entre ellos hay preocupación de que esta violencia aumente. Y decía este congresista o abogaba más bien por el derecho a la legítima defensa de un ciudadano colombiano cuando porte un arma legalmente. ¿Qué opina usted sobre esto?

Duque: Primero, Ángela Patricia, no conozco la reunión, pero voy a agregar los puntos que usted bien señala el primer comentario en lo que usted hace referencia con respecto a la prensa. No solamente soy un defensor de la prensa libre, sino que además públicamente firmé la Carta de Chapultepec y la hice justamente para defender siempre el derecho de la prensa, para informar libremente, buscando la verdad. No se pueden tomar decisiones y no se pueden sugerir medidas de manejo de pauta para censurar o para limitar la capacidad informativa de ningún medio de comunicación. En eso soy claro como lo he sido siempre.

Segundo punto. En Colombia tenemos no solamente una fuerza pública que es republicana, constitucional y que está para proteger los derechos de los ciudadanos, sino que también somos claros de los riesgos que han querido generar muchos de los que están detrás de los bloqueos, que es propiciar enfrentamientos y buscar provocaciones que se tornen sangrientas para que haya desenlaces fatales. Por eso la fuerza pública ha cumplido su deber, sigue cumpliendo su deber, que además es proporcional para garantizar que no haya una afectación a los derechos de los ciudadanos. Pero con toda la cautela, justamente para evitar esas provocaciones. Y dicho todo eso en la deslegitima defensa es un principio que existe en el derecho penal de nuestro país. Pero ese no es un principio absoluto.

Y como lo digo, hemos puesto restricciones muy claras de uso y porte de armas. El monopolio de las armas está en el Estado colombiano y por eso jamás he apoyado ni apoyaré que un colombiano salga a empuñar un arma contra otro ciudadano. Yo he tenido también que enfrentar muchas batallas políticas por esta visión que he tenido siempre de carácter restrictivo frente al porte de uso de armamento. Y la mantendré siempre porque ha sido una de mis convicciones.

Janiot: Quiero plantear un ejemplo si hay un pequeño empresario dentro de su negocio, en una ciudad donde hay vándalos saqueando el comercio y éste pequeño empresario cuenta con un arma y en ese momento estos vándalos le están destruyendo las vitrinas de su negocio y le están entrando a saquear su negocio. ¿Qué debe hacer?

Duque: ¿Qué debía hacer? No, Ángela Patricia, la pregunta no es para responder ejemplos hipotéticos. La ley colombiana reglamenta muy claro lo que es una legítima defensa y una amenaza a la vida. Pero ese uso de la legítima defensa también siempre está sujeto a todas las investigaciones, procesos y análisis de las circunstancias de modo tiempo y lugar, de conformidad con el Código Penal Colombiano.

El Código Penal lo describe claramente no es lo que a mí me parezca, no es lo que yo crea. Pero aún en circunstancias de legítima defensa, las circunstancias de legítima defensa siempre son sujetas de investigación. Porque el primer factor de análisis es el factor de proporcionalidad y, por supuesto, la razón por la cual nunca queremos llegar a esa situación. Y es la razón por la cual interviene la fuerza pública. Cuando hay vandalismo, cuando hay agresión, cuando hay robos, es para que ningún colombiano tenga que acudir a esa arma para hacer valer sus derechos...

Janiot: Por eso nos hemos separado una persona en manos de vándalos, en algunas ciudades que les están invadiendo la propiedad privada y se las están destruyendo, que no los están defendiendo. Por eso le hago la pregunta...

Duque: perdona, perdona... Todo lo contrario. Aquí tenemos una fuerza pública que está velando por el interés del pueblo colombiano. Hemos visto casos de vandalismo, de terrorismo, de baja intensidad y afectación en la infraestructura y ahí está la fuerza pública para defender a los ciudadanos conforme a sus protocolos. Aquí no se está dando una carta blanca para que las personas tomen sus armas y salgan a enfrentar personas en las calles. El principio de legítima defensa existe para circunstancias. De modo tiempo y lugar están reguladas en el Código Penal colombiano, pero aquí el país no está tomado.

El país ha tenido que enfrentar circunstancias muy graves de vandalismo y de acción criminal, y se está haciendo en coordinación con alcaldes y gobernadores. Y frente a esas conductas también debe existir cero tolerancia. Así como también debe existir cero tolerancia con los bloqueos, que aunque algunos no se hagan con violencia ni con agresiones físicas, al obstruir una vía, limitar el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho, la movilidad, también constituyen un delito que está en el Código Penal colombiano y por lo tanto no pueden ser aceptados y las autoridades locales también deben censurar.

Patricia: Presidente hay una cifra muy pero muy preocupante sobre el número de desaparecidos. Con que haya un desaparecido en medio de estas protestas... Es gravísimo. La Defensoría del Pueblo habla de 168 personas no ubicadas, otra manera de decir personas desaparecidas. Pero hay organizaciones que siguen estos casos, estos temas que hablan de más de 500 personas desaparecidas. ¿Qué información oficial tiene usted? Esto es un horror.

Duque: Aquí hay algo, aquí hay algo muy importante, Ángela Patricia, y es que hay una instrucción muy clara, no solamente de parte mía, sino también de todas las autoridades locales, y es colaboración rápida y oportuna para que la Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene la responsabilidad del esclarecimiento de estos hechos, lo haga y lo haga de manera rápida. Hace dos días la Fiscalía General de la Nación sacó un reporte donde consolidó información y ahí se dice que no existe ninguna denuncia en el sistema de información penal conocido como esposa de desaparición forzada o de desaparición de personas.

Dicho esto, hay personas que están en proceso de ubicación y lo que se ha visto dinámicamente con la colaboración de autoridades locales es que al recibir la información de las personas que están presuntamente desaparecidas y cotejar con las fuentes de información para llegar a ellas, son muchas las personas que ya han sido localizadas, pero estoy de acuerdo. Aquí no puede haber ningún tipo de tolerancia ni de paciencia frente a este tema.

Ese tema se tiene que aclarar con celeridad y por eso lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir con toda la información y la Fiscalía General de la Nación en su independencia. Pero además, en su proceso de esclarecimiento tiene que hacer público esos hechos. Hasta ahora no hay ninguna denuncia en el spa de desaparición forzada y las personas que están en proceso de ubicación, un porcentaje muy importante ya ha sido ubicada, afortunadamente, pero aquí seguiremos nosotros, colaborando para que frente a ese tema no haya ninguna bruma ni ninguna neblina.

Janiot: Presidente, rápidamente, porque el tiempo también corre muy rápidamente. Después de Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda ahora sale de su gobierno la canciller Claudia Blum, en medio de este paro que tiene semi paralizado al país. La canciller. Mi pregunta para usted. ¿La canciller se va por la forma en que respondió a las críticas internacionales por los abusos de la policía?.

Duque: ... la canciller Claudia Blum tuvo una conversación... muy clara y muy franca, y ella también me ha expresado que ya tenía un proceso decidido, un proceso donde en sus condiciones de salud, también siente que ya no tenía la capacidad de estar enfrentando todas estas vicisitudes y además consideraba que su papel en muchos de los frentes multilaterales y nacionales se ha cumplido. Yo soy respetuoso también de esa decisión. No solamente soy respetuoso, sino que además le dije que contara siempre con mi gratitud. Y nosotros estaremos designando una nueva persona en la Cancillería en los próximos días. Y creo, además, que es muy importante también resaltar que hemos visto de manera sistemática también en muchísimas redes de desinformación.

Por ejemplo, decir que el presidente Iván Duque es un genocida. Yo en mi vida empuñaba un arma contra un ser humano. Jamás he agredido ni verbal ni físicamente a un ser humano. Y una de las cosas que me ha caracterizado siempre en el ejercicio de la política ha sido respetar al otro, defender ideas y respetar al otro. Y he condenado la violencia en todas sus formas. Y por eso también lo que vimos en los últimos días de una gran escalada de mensajes, básicamente tildando al gobierno de Colombia como un gobierno dictatorial. No solamente es falaz, sino que es lejano a la verdad. Y adicionalmente este ha sido un gobierno que busca respetar a plenitud los derechos humanos. Y me parece a mí que una de las tareas que se tienen que enfrentar ahora en la política exterior también es esa, esa desinformación que le ha hecho mucho daño a nuestro país.

Janiot: Ahora dicen que la canciller difundió en grupos de WhatsApp un video en inglés, presidente, con información sesgada que acusaba a su contrincante político, Gustavo Petro y a Nicolás Maduro en Venezuela de los ataques terroristas urbanos. Dice que pagaban a la gente para que saliera a vandalizar las ciudades. ¿Están Petro y Maduro detrás de estas protestas violentas?

Duque: Ángela Patricia, yo no conozco de redes de WhatsApp, ni yo me mantengo en redes de WhatsApp, ni yo no sé a quién le llega un WhatsApp, a quién se los comparte o a quién no, porque las personas pueden compartir cualquier cosa que les llegue para que alguien lo mire y lo analice y lo opinen, lo que quiera que sea. Aquí hablemos con cosas francas. Aquí tenemos un fenómeno de protestas pacíficas que se respetan.

Aquí tenemos unos fenómenos de vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad que tenemos que enfrentar con toda la contundencia. Acá tenemos bloqueos que muchos de ellos han sido inducidos y donde ya hay evidencia también de personas que tienen intereses políticos o criminales para hacer desabastecimiento en ciertas regiones, que no solamente se investiga, sino que se tiene que actuar con toda la capacidad que tiene información.

Janiot: Si Gustavo Petro y Maduro está detrás de esta protesta violenta.

Duque: Perdón, perdón, Ángela Patricia, le agradezco si me deja terminar... y lo otro es que siempre hay intereses políticos, hay intereses políticos en esto, hay intereses políticos en muchas de las intenciones para generar caos y desestabilización. Eso no es nada nuevo y yo no me voy a detener en quién sí y quién no. Claramente nosotros hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo en la presión que se ha hecho a través de redes en muchos lugares del mundo y en ataques cibernéticos.

La participación de personas de afuera en el caso de Venezuela es notorio, pero no podemos generalizar. ¿Quiénes se han presentado sus casos? Sí se han presentado que se ha visto esa influencia. En algunos casos también se ha visto, pero yo no estoy aquí hablando política, yo estoy hablando del fenómeno que nosotros como país tenemos que enfrentar, escuchar a quien pacíficamente se pronuncia para poder atender ese clamor y segundo, enfrentar con toda la contundencia cualquier conducta contraria a la ley, pero siempre en estricto apego a los derechos humanos.

Janiot: El ministro de Defensa, Molano, dijo ayer que se habían identificado a 49 extranjeros participando en los hechos de violencia en Cali. ¿Usted sabe de dónde son? ¿A quién responden?

Duque: Ay, ay, ay, ay, un análisis que se ha venido haciendo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se ha contado con la colaboración de Migración Colombia y por eso nosotros hemos dicho siempre con claridad este es un país que le ha mostrado al mundo generosidad para atender la mayor crisis migratoria que existe. Pero cualquier migrante que esté en Colombia participando en hechos violentos o en hechos contrarios a la ley, no solamente será deportado, sino que también, si tiene registro migratorio, se le aplicará todo el peso de la ley.

En esta investigación, si se han encontrado extranjeros, se han encontrado algún personal venezolano, se ha encontrado algún personal del Ecuador y por eso lo que se ha buscado con la Fiscalía no es entrar en una especie de segregación que genere algún sentimiento xenofóbico, porque es que la criminalidad no se mide por nacionalidad. Quien esté en Colombia como migrante, legal o no, o no regularizado participando en estos actos, tendrá o la deportación o la judicialización.

Janiot: Presidente, el ministro de Defensa también dijo ayer que en el país aún habían 80 bloqueos de vías. Hay desabastecimiento, usted lo sabe muy bien la comida, se pudren los camiones, no hay gasolina, especialmente en Cali, no hay recolección de basuras. Han destruido varias estaciones de policía y del transporte masivo. También en ciudades importantes. El país está en paro, está bloqueado y muchos dicen que usted perdió el control, que los hechos lo desbordaron. ¿Ha pensado en renunciar?

Duque: Mire, Ángela, Patricia, yo quiero ser muy claro en esto. Este es un gobierno legítimo. Si es un gobierno que fue elegido con la mayor votación en la historia de nuestro país. Este es un gobierno que ha procedido siempre con la Constitución y la ley y que ha enfrentado todos los fenómenos de orden público, ha enfrentado la pandemia y ha enfrentado todos los retos con determinación y además con convicción de servirle al pueblo colombiano. Estamos enfrentando un fenómeno que es un fenómeno que se ha presentado en otras épocas de nuestro país y que requiere en este momento abordarlo dentro de la Constitución y la ley, con toda la capacidad de la fuerza pública, pero también entendiendo que hay unos intereses de generar provocaciones para asimismo generar situaciones fatales.

Nosotros siempre estaremos cumpliendo el deber como lo hemos hecho y estamos trabajando en las regiones de nuestro país con las autoridades locales, que son autoridades de orden público. Sin lugar a dudas, aquí en muchos lugares se han presentado bloqueos que tienen sistematicidad y que tienen además un trasfondo afectar al pueblo colombiano. Afectar la distribución de alimentos. Y por eso la fuerza pública sigue y seguirá siempre cumpliendo su deber. Y como presidente seguiré siempre cumpliendo mi deber.

Janiot: Presidente. Dos preguntas adicionales muy cortas se nos acaba el tiempo y quiero respetarlo. ¿Usted todavía cree que en Colombia se puede jugar la Copa América cuando dos partidos de la Copa Libertadores tuvieron que suspenderse por disturbios afuera del estadio? Los jugadores se vieron afectados por gases lacrimógenos.

Duque: Mira, Patricia. La Copa América es un fenómeno que desde hace varios años Colombia lo planeó, lo planeó con la Argentina. Nosotros, más que ser defensores de a ultranza de la Copa América, hemos sido muy claros en que nuestro país quiere propiciar ese escenario deportivo. Claramente. Nosotros hemos visto circunstancias de violencia en los últimos días que tenemos que rechazar claramente. Nosotros tenemos que ser muy claros, no solamente en rechazar la violencia, sino que esperamos que una vez se conformen también estas mesas con el Comité Nacional del Paro. Estos hechos de violencia, esos hechos de bloqueos, no solamente lleguen a su final, sino también que todos los colombianos nos pongamos la mano en el corazón.

Aquí no se trata de defender la Copa América, que se trata de defender esa Colombia como un país de instituciones de democracia, con un país que ha estado siempre abierto al mundo. Colombia, en el año 2001, Ángela Patricia realizó la Copa América en medio de una grave confrontación entre autodefensas y guerrillas y narcotráfico, etc. Hoy nosotros tenemos un país que ha superado muchos de sus problemas. Otros siguen presentándose de baja intensidad, pero este es un país que le ha mostrado al mundo que es un país que dentro de la civilidad, que dentro de la democracia es capaz de estar siempre abierto. Aquí no se trata de un torneo, aquí se trata de nosotros como país. Defender lo que hemos construido siempre y que las personas vean que Colombia, en esta circunstancia tan difícil, es capaz de solucionar sus adversidades.

Janiot: La última pregunta, presidente, discúlpeme. Varias veces lo han caracterizado a usted como un títere. El expresidente Álvaro Uribe y ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. Decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?

Duque: Me da pena Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto. Creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país. La crisis migratoria más grande que se ha visto en el continente. Una pandemia que agolpada, golpeado todo el sistema de salud. Hemos tenido que enfrentar una recesión económica derivada de la pandemia.

Hemos tenido que enfrentar también circunstancias muy complejas por desastres naturales. Y siempre lo hemos hecho con el amor por este país que me ha caracterizado. Aquí no hay títeres de nadie. Aquí nosotros estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante. Muchísimas gracias, Ángela.

Janiot: A usted muchísimas gracias y con todo respeto, presidente, fue una pregunta que me parecía válida en términos de reaccionar a una opinión del expresidente Álvaro Uribe. Gracias de nuevo por su tiempo. Gracias, presidente.