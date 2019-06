“¡Por favor, respóndanme!”: el teléfono clandestino que ayuda a las mujeres a abortar de forma segura en Honduras

Las cinco mujeres que atienden La Línea , un número de información telefónica confidencial y gratuito que ofrece asesoría a las hondureñas sobre cómo abortar de forma segura, se cuidan mucho para que no se conozca quiénes son.

Entre 50,000 y 80,000 abortos clandestinos cada año

Que el aborto esté prohibido en Honduras no significa que no exista. Cada año, miles de mujeres se someten a procedimientos clandestinos para interrumpir sus embarazos y ponen sus vidas en peligro.

Por eso, las cinco mujeres tras La Línea quieren asegurarse de que las hondureñas que estén decididas a abortar no tengan que recurrir a métodos peligrosos para interrumpir sus embarazos no deseados. "Quiero asegurarme de que las mujeres no tengan que pasar por eso", le dijo una de las fundadoras de La Línea a HRW. "Quiero demostrarles que el aborto puede ser seguro".