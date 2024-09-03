Video secreto muestra a hermano del expresidente de Honduras aceptando promesas de pago de cabecillas del narcotráfico para campaña política

El video captado con una cámara espía de un reloj de pulsera muestra a Carlos Zelaya aparentemente tranquilo en espera de que sus contertulios le den información precisa.

Zelaya quiere que unos narcotraficantes hondureños sentados a su alrededor le digan la fecha y el lugar de entrega de unos $650,000 que le habían ofrecido momentos antes para la campaña política del Partido Libre, de la cual era coordinador regional.

“¿Bien, y cuándo entregarían ese dinero?”, pregunta Zelaya, hermano del expresidente de Honduras José Manuel “Mel” Zelaya Rosales.

Uno de los asistentes a la reunión, Javier Rivera, jefe del cartel hondureño de las drogas Los Cachiros, le responde.

“Aquí nosotros vamos a hablar con el hombre y se lo vamos a mandar, solo ya después nos ponemos de acuerdo con él, me imagino que él se lo va a llevar”, dijo Rivera.

Era noviembre de 2013. Faltaban pocos días para las elecciones presidenciales de Honduras el día 24 de ese mes. El Partido Libertad y Refundación (Libre), de tendencia izquierdista, había postulado como candidata a Xiomara Castro, hoy presidenta de Honduras.

Castro fue derrotada por Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y por recibir dinero de narcotraficantes. Castro, esposa de Mel, llegó en 2022 a la presidencia con un discurso de combate al narcotráfico y la corrupción.

El video muestra cómo en un momento Carlos Zelaya, conocido popularmente como Carlón, explica abiertamente la distribución de las donaciones prometidas.

“Mire, la mitad que sea para el comandante, el resto lo compartimos nosotros con Santa Barbara, Olancho, Santa Barbara y Colón (departamentos de Honduras)”, afirma.

El expresidente Mel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, es conocido popularmente en Honduras como “el comandante”.

El video de 37 minutos, tomado por uno de los narcotraficantes, es una exclusiva del portal investigativo InSight Crime publicada en colaboración con Univision.

“Es otra evidencia sorprendente que revela la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras”, escribieron los autores del informe de InSight Crime. “Confirma sospechas arraigadas desde hace mucho tiempo de que el actual partido gobernante de Honduras no era más inmune a la influencia del dinero del narcotráfico que políticos como Hernández”, agrega la publicación.

Narcos dadivosos

Entre carcajadas, frases entrecortadas y tomas de vértigo, el video capta dos momentos clave de la estridente tertulia de los narcos: en unas imágenes se les ve recordando decepcionados otros pagos a políticos, entre quienes presuntamente se encontraba el expresidente Zelaya. En otras, discuten los aportes futuros para el Partido Libre en dólares y lempiras, la moneda de Honduras.

“No hablemos en dólares, miren, entre todos nosotros, dígales usted, yo y mi hermano le vamos a dar seis millones, el hombre le va a dar cuatro millones, el hombre dos millones”, afirma Carlos Arnaldo Lobo, quien cinco meses después fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Lobo se declaró culpable y cumplió una pena de 10 años.

No existen evidencias de que el dinero llegó a manos de los políticos.

De acuerdo con el video, el encargado de presentar la propuesta de contribuciones a Zelaya fue Devis Rivera Maradiaga, otro de los cabecillas de Los Cachiros, hermano de Javier.

“Nosotros lo que le mandamos a dar serían 13 millones de lempiras entre todos para que usted le comunique al líder, ya lo que se repartan entre ustedes es problema interno de ustedes”, dijo Devis. Un mes después del encuentro, Devis firmó un acuerdo de cooperación con la DEA y se convirtió en un testigo estrella contra el expresidente Hernández y otros narcotraficantes hondureños.

Devis era el hombre del reloj espía. Había decido grabar a sus colegas después de que apareció en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro y siguiendo el consejo de un primo, según declaró en una corte federal de Nueva York.

El primo le recomendó que grabara a políticos y cualquiera que estuviera en el tráfico de drogas “de manera que yo pudiera tener pruebas en el futuro”, explicó en la corte.

Usaba lapiceros, relojes y sombreros para grabar clandestinamente, agregó.

El periodista David Adams, quien participó en la investigación de InSight Crime, explicó que el video nunca se había hecho público en cortes de Estados Unidos porque ninguno de los traficantes que aparecían fue a juicio en este país.

“El audio no es totalmente legible, InSight Crime transcribió solo lo que se podía entender con seguridad”, comentó Adams.

En la reunión, los narcos parecían dispuestos a ajustarse a las condiciones de Zelaya para la entrega de los $650,000. Javier Rivera comentó muy comedidamente que quedaba a conveniencia del político.

“Dónde usted diga, usted ordene adónde, ¿me entiende?, usted diga”, dice Javier.

Ramón Matta Waldurraga, hijo del legendario narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, condenado en Estados Unidos por trasiego de drogas, también estaba presente. Él propuso que la entrega se hiciera en Tegucigalpa.

“En Tegus, porque ahí es donde va estar Carlón”, dijo Matta Waldurraga quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos en 2017.

Aparte de Lobo, los hermanos Rivera, Matta Waldurraga y Héctor Emilio Fernandez Rosa, alias Don H, todos vinculados al narcotráfico, el video muestra a Carlos Alberto Muñoz Guerrero, suplente de Carlos Zelaya en el Congreso, y a Adán Funez, alcalde de la ciudad de Tocoa, al norte de Honduras.

Antes de la llegada de Zelaya, los contertulios recordaron otros pagos a políticos. Uno de ellos, supuestamente, a Mel Zelaya.

“Es que la vez pasada, mire ve, la vez pasada, Mel puso gente igual que este y nunca le entregaron la plata”, dijo Devis.

De acuerdo con InSight Crime, este señalamiento podría estar relacionado con $500,000 que presuntamente fueron enviados a Mel Zelaya durante su campaña a la presidencia en 2005, según lo declaró bajo juramento Devis durante un juicio a otro narcotraficante en una corte de Estados Unidos.

Frustrados con los políticos incumplidos Devis preguntó a Don H:

¿Cuánto le agarraron a usted?. El narcotraficante respondió: “Más de dos millones”

Explica InSight Crime que Mel Zelaya estuvo en aprietos en 2021cuando negó que había nombrado a un aliado de los narcotraficantes como ministro de Seguridad.

“Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré a un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada” escribió en su cuenta de Twitter, hoy X.

Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana. — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) March 11, 2021

Sin embargo, según InSight Crime, un cable enviado por el embajador de Estados Unidos, Charles Ford, publicado luego en WikiLeaks, puso en duda la versión de Mel de los eventos.

“La incapacidad de Zelaya para nombrar a un viceministro de Seguridad le da credibilidad a quienes sugieren que los narcotraficantes lo han presionado para que nombre a uno de los suyos para ese puesto”, escribió Ford. “Debido a su estrecha relación con personas que se cree están involucradas con el crimen organizado internacional, la motivación detrás de muchas de sus decisiones políticas ciertamente puede ser cuestionada”, agregó el embajador

Tormenta política

La sola referencia a la narcoreunión y al registro audiovisual ya causaron una tormenta política en Honduras.

En una improvisada rueda de prensa el sábado, Carlos Zelaya anunció que renunciaba a sus cargos de diputado y secretario general del Congreso tras reconocer que aceptó las propuestas de contribuciones monetarias, aunque no se concretaron, según él. También adelantó que existía un video del evento.

“Se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña y hablaron de cantidades”, dijo Zelaya. “Algunos dijeron él va a aportar 50,000, otros 150,000. Y ya realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona”, agregó.

Zelaya reconoció que utilizó el nombre de su hermano, el expresidente, en presencia de los narcotraficantes.

“Hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya”, dijo.

El expresidente Zelaya negó cualquier vínculo con el narcotráfico en una respuesta a un cuestionario de InSight Crime.

“Soy fundador del Partido Libre y nunca se ha recibido dinero de narcotraficantes”, escribió.

Mel Zelaya aseguró que no conoce ni ha tenido nunca contacto con Matta Waldurraga.

El político explicó que el encuentro con los “inversionistas”, como se refirió a los miembros de la reunión en su rueda de prensa, se realizó en un sector de Río de Piedras de la ciudad de San Pedro Sula, a unos 250 kilómetros de la capital hondureña.

De acuerdo con InSight Crime, la confesión pública de Zelaya se produjo una semana después de que el portal contactó a Matta Waldurraga para conocer su versión de la reunión. Matta, quien cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó que el encuentro se hubiera realizado.

En un artículo que se publica este martes en su página https://insightcrime.org/es/, el portal explica que después de la conversación con Matta, la presidenta Castro anunció su intención de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos.

Castro dijo que lo hacía en respuesta a las críticas de la embajadora Laura Dogu a las reuniones de militares hondureños con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela encausado por narcotráfico en Estados Unidos en 2019.

Paradójicamente, Zelaya citó el video que lo incrimina como una prueba de que no está mintiendo.

“Aparentemente y así lo creo, existe un video y bueno, pues cuando ustedes conozcan el video se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad”, dijo.

Su hijo José Manuel, ministro de Defensa, también dimitió. El jefe de la bancada del partido Libre, Rafael Sarmiento, ofreció su renuncia luego de que Zelaya lo señaló como uno de los organizadores del polémico encuentro con los narcos. Sarmiento negó haber organizado la reunión.

Zelaya dijo en su conferencia que al único que reconoció en la reunión fue a Matta, por lo que había tenido otros encuentros sociales con él.

Sobre el resto de los narcotraficantes comentó: “Yo no los conocía. Ahora entiendo quiénes eran. En aquel momento, estos personajes no eran tan reconocidos”.

En medio de la discusión logística de cómo se haría la entrega del dinero, Zelaya hizo una broma aparentemente refiriéndose al emisario que lo llevaría.

“Pero oiga lo que le voy a decir ya, después no queremos verlo en un vuelo a Miami”, comentó Zelaya.