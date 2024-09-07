La trama detrás del narcovideo que sacude al gobierno de Honduras: quién es quién

Video Quién es quién en el narcovideo que causó un terremoto político en Honduras

El 'narcovideo' publicado este martes en exclusiva por el sitio Insight Crime y Univision Noticias continúa sacudiendo al gobierno de Honduras.

El video muestra una reunión en 2013 de varios narcotraficantes ofreciéndole dinero al ahora exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta Xiomara Castro. Las repercusiones del video terminan tocando desde un entramado de narcotraficantes hasta el círculo cercano de la presidenta de Honduras.

En el 'narcovideo' se ve al grupo hablando de darle miles de dólares para una campaña de Libre, el partido político de Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, conocido como 'Mel'. En ese año, la actual mandataria se postuló como candidata a la presidencia, pero perdió.

Castro se refirió al escándalo mediante una transmisión de cadena nacional y dijo que condenaba "todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos", pero también habló de un presunto plan para atacar su gobierno.

El video se hizo público pocos días después de que la Castro terminara el acuerdo de extradición con Estados Unidos, bajo el argumento de injerencia de Washington. Pero los opositores la acusan de haber hecho una maniobra para beneficiar a su círculo con el fin de la extradición.

Los políticos

Manuel ‘Mel’ Zelaya.

El comandante, expresidente de Honduras y actual asesor de la presidencia. Fundador del Partido Libre. En el video, los narcotraficantes hablan de dinero que le habrían dado a él para su campaña presidencial en 2005. Los narcotraficantes afirman que entonces dieron $500,000 y $200,000 a Zelaya a través de intermediarios y se quejan de que no les "cumplió", aunque no queda claro si el dinero llegó a su destino. En cuanto a nuevos aportes que se discutían en la reunión, el hermano del expresidente, Carlos Zelaya, indica que "la mitad debe ser para el comandante".

Xiomara Castro.

Presidenta de Honduras, esposa de Mel Zelaya. La reunión ocurrió en 2013, cuando Castro aspiraba llegar a la presidencia. Los $650,000 habrían sido para esa campaña electoral. En reacción a la publicación del video, Castro condenó “cualquier asociación entre narcotraficantes y políticos”, pero asegura que hay un proceso de desestabilización en contra de su gobierno. Pocos días antes de conocerse el video, Castro anuló el tratado de extradición con EEUU, que había permitido el enjuiciamiento de su predecesor Juan Orlando Hernández.

Carlos ‘Carlón’ Zelaya.

Hermano de Mel Zelaya, cuñado de Xiomara Castro. El principal operador político del gubernamental Partido Libre en el departamento de Olancho, considerado el feudo político de la familia. Renunció al Congreso y asegura que " Nunca hubo entrega de dinero” en esa reunión que, pensaba, era con inversionistas con quienes se "habló de aportaciones que querían dar a la campaña".

José Manuel Zelaya.

Hijo de ‘Carlón’. Era el ministro Defensa de Honduras hasta la semana pasada, cuando renunció tras ser cuestionado por la embajadora de EEUU, Laura Dogu, por haberse reunido con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, al que Washington considera un narcotraficante. Aunque no aparece nombrado en el video, la actual crisis se desató con los comentarios de la embajadora.

Carlos Muñoz.

Abogado y para 2013 era candidato del Partido Libre a diputado suplente de Manuel Zelaya. En la actualidad, se encontraba trabajando junto a su esposa en el consulado de Honduras en Miami, hasta que ambos renunciaron.

Adán Fúnez.

En 2013 ejercía como alcalde por el Partido Libre de la ciudad de Tocoa, el centro de donde opera la banda Los Cachiros, uno de cuyos líderes estuvo presente en la reunión que quedó grabada en video. En la actualidad, sigue en la alcaldía. Fúnez participa con Zelaya y Muñoz en una mesa junto a los traficantes y la persona que estaba grabando (Devis Rivera Maradiaga).

Los narcotraficantes

Devis Rivera Maradiaga.

Narco, líder del grupo ‘Los Cachiros’, testigo en el juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Fue quien grabó el video que, se supone, es parte de los materiales que suministró a las autoridades estadounidenses para el procesamiento del exmandatario.

Ramón Matta Waldurraga.

Narco. Pese a ser identificado como uno de los participantes del encuentro con Carlos Zelaya, el abogado de Waldarruga asegura que su cliente no estuvo en esa reunión. Waldarruga estuvo preso poco más de dos años en EEUU entre 2017 y 2019, donde se declaró culpable de narcotráfico. En 2019 fue detenido en Colombia por lavado de activos y en 2022 fue extraditado a Honduras, donde se le acusaba del mismo delito, por lo que fue entregado en 2022. Fue absuelto por la justicia hondureña en 2023.

Carlos 'El Negro' Lobo.

Narco. Lobo fue el primer hondureño extraditado legalmente a Estados Unidos por tráfico de drogas en 2014. Fue condenado a 20 años por cargos de drogas, pero, tras negociar con la fiscalía, obtuvo una reducción de 10 años. Salió en libertad en agosto de 2023.

Héctor Fernández Rosa, alias 'Don H'.

Narco, en 2019 fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico en una corte de Nueva York tras declararse culpable de narcotráfico. De acuerdo con la acusación, ganó $50 millones con la distribución de 135 toneladas de cocaína y 20 toneladas de precursores químicos de metanfetamina a lo largo de 17 años. Se le acusó de haber ordenado o realizado 19 asesinatos, entre ellos, un diputado hondureño. En julio pidió una reducción de condena asegurando que la fiscalía no tuvo en cuenta su cooperación al solicitar la sentencia al juez.