'Payo' Ortega, operador financiero e hijo mayor de Daniel Ortega, sancionado por Estados Unidos

El Departamento del Tesoro no solo sancionó este jueves a ‘Payo’ Ortega sino que también a la empresa DNP, a la compañía de seguridad privada “El Goliat”, y a la concesionaria de gasolineras Zanzíbar, todas ellas en poder de ‘Payo’ Ortega. De acuerdo a Washington, estos negocios propiciaban “el lavado de dinero y la corrupción”. DNP fue comprado con dinero público y luego traspasado a la familia presidencial para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”, según el Tesoro norteamericano.

El tercer sancionado del clan



La escalada de sanciones estadounidenses han socavado con seriedad al gobierno sandinista. El Parlamento ha aprobado leyes para quitarle a algunos de los sancionados atribuciones legales de las dependencias que encabezan, puesto a que no pueden actuar en nombre de las instituciones públicas ni mucho menos firmar un cheque. No obstante, los funcionarios no son retirados de sus cargos y ellos mismos afirman que las sanciones “son una insignia” en sus pechos de “revolucionarios”.