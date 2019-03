Oposición pide al Vaticano y a la OEA interceder para destrabar el diálogo en Nicaragua

“Estamos discutiendo para que se cree una comisión que compare las listas, que establezca las reglas con las que van a salir las presos. Realmente que tengan las garantías de que cuando salgan no van a ser amenazados y apresados nuevamente, como ya nos ha ocurrido”, dijo Arana a Patricia Janiot. “Un gesto del gobierno es liberar a 150, pero faltan 700 presos políticos. El gobierno dice que son alrededor de 400 en total. Habrá que ver en la práctica cómo eso es factible esto. Hay presos no condenados, otros condenados, y otros que no deberían estar allí porque no tienen ningún caso. Hay todo tipo de situaciones”, agregó el negociador opositor.