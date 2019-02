Daniel Ortega se ve obligado a retomar negociación con la oposición en Nicaragua

Sin embargo, el empresario José Antonio Baltodano pronto aclaró que ellos no habían negociado nada con Ortega y que más bien le propusieron ampliar el diálogo con todos los sectores sociales que convergen en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, siempre con la mediación de la Iglesia Católica. El presidente del Grupo Financiero Lafise, Roberto Zamora, advirtió que la economía "se está deteriorando y que la inversión extranjera y nacional no volverá a Nicaragua si no hay una solución política a la crisis".