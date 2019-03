Reanudan el diálogo en Nicaragua sin respaldo estudiantil y bajo sanciones europeas

“Las libertades de nuestros presos no se negocian. Demandamos libertad total para los presos políticos, no cambio de régimen de casa por cárcel”, criticó Max Jerez, el delegado universitario en la mesa de negociación con la Alianza Cívica. El líder estudiantil se refiere a los primeros cien presos excarcelados por el régimen el pasado 27 de febrero , quienes jurídicamente siguen sin gozar libertad plena.

“Exigimos la liberación total de los más de 760 presos y mientras eso no suceda no consideraremos participar en ese diálogo”, sostuvo uno de los líderes estudiantiles.

Niegan fisura en la oposición

Aunque en el ambiente se perciben fisuras en la oposición, la Coalición Universitaria lo negó. “Esto no es una fractura ni estamos cediendo nuestro puesto en la Alianza Cívica”, aseguró Valeska Valle de la Coalición Universitaria. “Solo estamos dejando claro que no consideramos participar en la mesa mientras Ortega y Murillo no den muestras contundentes. No queremos voluntad, queremos hechos, compromiso para seguir el proceso”.