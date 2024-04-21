"Mataremos a más personas inocentes": la narcoviolencia aterroriza a la ciudad cuna de Leo Messi en Argentina

Video Lionel Messi es amenazado en Argentina: supermercado de su suegro fue baleado por criminales

La orden de matar provino del interior de una prisión federal cerca de la capital de Argentina. Las autoridades, involuntariamente, lograron interceptar una llamada de narcotraficantes vinculados a una de las pandillas más notorias del país a sus colaboradores en el exterior. Al contratar a un sicario de 15 años, sellaron el destino de un joven padre al que ni siquiera conocían.

El 9 de marzo, en una estación de servicio en Rosario, la pintoresca ciudad natal de la estrella de fútbol Lionel Messi, Bruno Bussanich, un empleado de 25 años, silbaba para sí y comprobaba las ganancias del día justo antes de recibir tres disparos desde menos de un pie de distancia, según muestran las imágenes de vigilancia. El agresor se dio a la fuga sin llevarse un peso.

Fue el cuarto tiroteo fatal relacionado con pandillas en Rosario en casi la misma cantidad de días. Las autoridades dicen que estos incidentes no tienen precedentes en Argentina, un país que nunca había sido testigo de los extremos de la violencia de los carteles de la droga que afligen a otros países latinoamericanos.

Cerca del cuerpo de Bussanich se encontró una carta escrita a mano, dirigida a funcionarios que quieren frenar el poder que ejercen los narcotraficantes tras las rejas. “No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos”, decía el papel. "Mataremos a más personas inocentes".

Los conmocionados residentes de Rosario entrevistados por la agencia AP, describieron cómo empieza a apoderarse de ellos una una sensación de temor.

“Cada vez que voy a trabajar me despido de mi papá como si fuera la última vez”, dijo Celeste Núñez, de 21 años, quien también trabaja en una gasolinera.

La creciente narcoviolencia en Argentina, un desafío al gobierno de Milei

La serie de asesinatos ofrece un temprano desafío a la agenda de seguridad del presidente populista Javier Milei, quien ha vinculado su éxito político con la promesa de salvar la debilitada economía de Argentina y erradicar la violencia del narcotráfico.

Desde que asumió el cargo el 10 de diciembre, el líder de derecha ha prometido procesar a los pandilleros como terroristas y cambiar la ley para permitir que el Ejército entre en calles plagadas de crimen por primera vez desde que terminó la brutal dictadura militar de Argentina en 1983.

Su mensaje de ley y orden ha empoderado al gobernador de línea dura de la provincia de Santa Fe, que incluye a Rosario, para tomar medidas drásticas contra las bandas criminales encarceladas que, según las autoridades, orquestaron el 80% de los tiroteos del año pasado. Bajo las órdenes del gobernador Maximiliano Pullaro, la policía ha intensificado las redadas en las cárceles, ha confiscado miles de teléfonos móviles de contrabando y ha restringido las visitas.

“Estamos frente a un grupo de narcoterroristas desesperados por mantener el poder y la impunidad”, dijo Milei después del asesinato de Bussanich, anunciando el despliegue de fuerzas federales en Rosario. "Los encerraremos, los aislaremos, recuperaremos las calles".

Video Argentina comienza a imitar el ‘modelo Bukele’ para contrarrestar los problemas de seguridad



Milei obtuvo el 56% de los votos en Rosario, donde los residentes elogian su enfoque en un problema en gran medida ignorado por sus predecesores. Pero algunos temen que el enfoque combativo del gobierno los atrape en la línea de fuego.

Las pandillas comenzaron sus represalias mortales pocas horas después de que el ministro de seguridad de Pullaro compartiera fotografías que mostraban a prisioneros argentinos hacinados en el suelo, con las cabezas presionadas contra las espaldas desnudas de los demás, una escena que recuerda la dura represión antipandillas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Es una guerra entre el Estado y los narcotraficantes”, dijo Ezequiel, un empleado de 30 años de la gasolinera donde mataron a Bussanich. Ezequiel, que solo dio su nombre por temor a represalias, dijo que desde entonces su madre le ha rogado que renuncie. "Somos nosotros los que pagamos el precio".

Incluso los partidarios de Milei tienen sentimientos encontrados sobre la represión, incluido Germán Bussanich, el padre del trabajador asesinado de la gasolinera.

"Están montando un espectáculo y nosotros afrontamos las consecuencias", dijo Bussanich a los periodistas.

Rosario, cuna de Leo Messi y el 'Che' Guevara

En Rosario, a 180 millas al noroeste de Buenos Aires, nació el revolucionario Ernesto 'Che' Guevara, Messi pateó por primera vez un balón de fútbol y se izó por primera vez la bandera argentina en 1812. Pero recientemente ha ganado notoriedad porque sus cifras de homicidios son cinco veces superiores al promedio nacional.

Escondido en un recodo del río Paraná, el puerto de Rosario se transformó en el centro del narcotráfico de Argentina a medida que las medidas represivas regionales empujaron el tráfico de narcóticos hacia el sur y los delincuentes comenzaron a esconder cocaína en contenedores transportados río abajo hacia los mercados en el extranjero.

Aunque Rosario nunca sufrió los coches bomba y los asesinatos policiales que han afectado a México, Colombia y, más recientemente, a Ecuador, la escisión de las pandillas callejeras ha alimentado el derramamiento de sangre.

"No se acerca a la violencia en México porque todavía tenemos la capacidad de disuasión del gobierno de Argentina", dijo Marcelo Bergman, científico social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Argentina. "Pero debemos estar atentos a Rosario, porque las principales amenazas no provienen tanto de los grandes carteles sino cuando estos grupos proliferan y se diversifican", agregó.

Los narcotraficantes mantienen un férreo control sobre los barrios pobres de Rosario, llenos de jóvenes vulnerables al reclutamiento. Uno de ellos fue Víctor Emanuel, un joven de 17 años asesinado hace dos años por mafiosos rivales en una zona donde los murales callejeros rinden homenaje a los líderes criminales asesinados. Nadie fue arrestado por ese crimen.

“Mis vecinos saben quién es el responsable”, dijo a AP su madre, Gerónima Benítez, con lágrimas en los ojos. “Busqué ayuda por todas partes, llamé a las puertas del poder judicial, del gobierno. Nadie respondió", afirmó.

Una existencia aterradora es todo lo que Benítez ha conocido. Pero ahora, por primera vez en Argentina, los narcotraficantes en guerra se están uniendo y aterrorizando partes de la ciudad que antes se consideraban seguras.

Gerónima Benítez se seca las lágrimas mientras habla sobre su hijo, Víctor Emanuel, asesinado a los 17 años por narcotraficantes que nunca fueron detenidos. Imagen Natacha Pisarenko/AP

Líderes pandilleros dirigen la violencia desde la cárcel

Los líderes de pandillas encarcelados en América Latina llevan mucho tiempo dirigiendo empresas criminales de forma remota con la ayuda de guardias corruptos. Pero según una acusación presentada la semana pasada, los jefes de pandillas encarcelados en Argentina han estado dando instrucciones sobre cómo matar a civiles al azar a través de visitas familiares y videollamadas.

Los documentos judiciales dicen que los patrones pagaron a sicarios menores de edad hasta 450 dólares para atacar a cuatro de las víctimas recientes en la tercera ciudad más grande de Argentina. El asesinato de Bussanich, dos taxistas y un conductor de autobús en menos de una semana en marzo, dicen los fiscales federales, “destrozó la paz de toda una sociedad”.

Calles vacías. Escuelas cerradas. Los conductores de autobuses protestaron. La gente estaba demasiado aterrorizada para abandonar sus hogares.

“Esta violencia está a otro nivel”, dijo Rodrigo Domínguez, de 20 años, desde una intersección donde una pancarta colgante exigía justicia para otro conductor de autobús asesinado allí semanas antes. "No puedes salir", agregó.

El pánico todavía era palpable en Rosario la semana pasada, cuando la policía invadió las calles y los bares normalmente bulliciosos cerraron temprano por falta de clientes. Un restaurante regentado por la familia de Messi, que atrae a los aficionados, reportó noches tranquilas y menos ganancias. Las mujeres de un barrio dijeron que portan pistolas calibre 22. Analía Manso, de 37 años, dijo que tenía demasiado miedo para enviar a sus hijos a la escuela.

El mes pasado, el Papa Francisco dijo que estaba orando por sus compatriotas en Rosario. Continúan las agresiones y amenazas públicas. Este mes apareció un letrero en un paso elevado de una carretera advirtiendo a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que las pandillas extenderían su ofensiva a Buenos Aires si el gobierno no da marcha atrás.

La respuesta de las autoridades

Las autoridades han tratado de tranquilizar al público enviando cientos de agentes federales a Rosario. La AP pasó una noche con la policía la semana pasada mientras los agentes patrullaban los vecindarios registrando actividades sospechosas y estableciendo puntos de control.

Georgina Wilke, una oficial rosarina de 45 años del escuadrón de explosivos, dijo que acoge con agrado la intervención federal, incluido el Ejército, para controlar el crimen. "Hemos sido muy afectados", dijo Wilke.

Omar Pereira, secretario provincial de seguridad pública, prometió que los esfuerzos representan un cambio con respecto a las tácticas fallidas del pasado.

“Siempre hubo pactos, implícitos o explícitos, entre el Estado y los criminales”, dijo Pereira, describiendo cómo las autoridades hicieron la vista gorda durante mucho tiempo. “¿Cuál es la idea de este gobierno? No hay ningún pacto”.

Pero los expertos se muestran escépticos con que una estrategia dura contra el crimen impida que los narcotraficantes compren el control de la policía y las prisiones de Argentina.

“A menos que el gobierno solucione sus problemas de corrupción, es poco probable que la represión de las prisiones tenga algún efecto a largo plazo”, dijo Christopher Newton, investigador de la organización de investigación InSight Crime, con sede en Colombia.

Durante años, los 1.3 millones de residentes de Rosario han observado con cautela cómo los presidentes y sus promesas van y vienen mientras persiste la violencia.

“Es como un cáncer que crece y crece”, dijo Benítez desde su casa, cuyas ventanas están protegidas por rejas de hierro forjado. “Nosotros, los que estamos afuera, vivimos en prisión”, dijo. “Los de adentro lo tienen todo”.

