"Ayúdenme por favor": mujer de 85 años entrega una nota en un centro de vacunación para pedir ayuda por el maltrato de su hija

A través de una nota escrita en una hoja de papel, una mujer de 85 años que acudió a un centro de vacunación contra covid-19 en el oriente de la Ciudad de México, aprovechó para denunciar que era víctima de violencia por parte de su hija y el esposo de su hija.

"Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor", decía la carta.

En su escrito, la mujer también denunció que la tenían en condiciones deplorables y sufría constantes humillaciones.

El incidente sucedió el pasado domingo en un centro de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, una de las zonas más precarias de la capital. Según un comunicado emitido por las autoridades, luego de que la mujer fue vacunada, entregó la nota a una enfermera.

Tras recibir el mensaje, la enfermera entregó la nota a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que resguardaban el lugar y así lograron detener a las dos personas señaladas por la abuelita. Su hija, una mujer de 39 años de edad, y un hombre de 59 años, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público, que realizará las investigaciones pertinentes.

La abuela fue resguardada y trasladada a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.

En México, hasta ahora, solo las personas mayores de 60 años y el personal de salud de primera línea han sido autorizados para recibir la vacuna contra el covid-19. Hasta el momento, México ha recibido 14.6 millones de vacunas, de las que se han aplicado 8.9 millones, y de ellas 7 millones ya han sido utilizadas en adultos mayores.

Hasta el momento se han aplicado un total de 688,220 vacunas contra covid-19 a adultos mayores de 11 alcaldías de la Ciudad de México y se estima que la vacunación a dicho sector concluya en dos semanas.

Hasta este sábado, México acumulaba 2.25 millones de contagios y más de 204,000 muertos.