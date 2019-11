"Muchos necesitarán hasta 5 operaciones": las denuncias de abuso policial que dejó unos 200 manifestantes con lesiones oculares en Chile

No le dio tiempo a correr. Un carabinero le disparó un balín a menos de cinco metros de distancia, luego de lo que perdió totalmente la visión en el ojo izquierdo.

"No quiero volver a marchar, tengo un miedo enorme a que me pase algo en el otro ojo", reconoce con un hilo de voz.

Lluvia de balines

"El número de heridos oculares es tal que a uno le hace pensar que es intencional. Los que reciben los balines no son los que provocan los incendios o los que saquean, son los que se manifiestan pacíficamente", advirtió este martes Ennio Vivaldi, rector de la estatal Universidad de Chile, a la que pertenecen muchos de los lesionados.



Por la cantidad de sangre que tuvo aquel 28 de octubre supo desde el principio que había perdido el ojo derecho: "Me sacaron una parte del globo ocular y me la rellenaron con silicona para no perder la forma y poder ponerme una prótesis en el futuro".