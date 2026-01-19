Incendio forestal Incendio en Chile Hoy: Fotos de la zona devastada por el fuego Varias zonas han sufrido afectaciones por los mega incendios forestales en Chile

Video A un año del incendio en Eaton, UCLA investiga la reconstrucción en Altadena y Pasadena

En Chile, miles de personas sufren las afectaciones de un mega incendio forestal, que dejó víctimas mortales. Así se ve la zona efectada por el fuego en fotos.

Las imágenes de los cinco mega incendios forestales muestran viviendas calcinadas, vehículos destruidos y paisajes con cenizas, además provocó el desalojo de miles de personas.

Un habitante de Chile abraza a su perro en medio del incendio. Imagen Javier Torres/AP

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bío Bío, para reforzar el despliegue de recursos y acelerar las evacuaciones preventivas.

Casas dañadas por el incendio forestal en Lirquen, Chile. Imagen Javier Torres/AP

De igual manera, el mandatario compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales la mañana de hoy, 19 de enero de 2026, en el que expresó que han vivido días difíciles y que sostuvo una reunión con el presidente electo, José Antonio Cast, en la que se compartieron detalles del despliegue de diferentes instituciones para controlar el fuego de los incendios forestales y pidió a la población reunir esfuerzos.

Una fila de carros dañados se alinean en una carretera luego de los incendios forestales en Lirquen, Chile. Imagen Javier Torres/AP

Chilenos y chilenas, el Estado de Chile en su conjunto está poniendo todos los esfuerzos, todos los recursos, para que quienes han sido víctimas de esta tragedia estén en el centro de nuestro quehacer. Reiteramos el llamado a la responsabilidad, cuidémonos entre todos. Gabriel Boric, presidente de Chile.

Una madre y su hija se abrazan frente a su casa quemada por los incendios forestales en Tomé, Chile. Imagen Javier Torres/AP

Cabe señalar que cerca de 20 mil personas han tenido que abandonar sus hogares debido al avance de las llamas, mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego siga alcanzando zonas pobladas.

PUBLICIDAD

Siguen activos 5 mega incendios forestales y suman 19 muertes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ( Senapred) informó que cinco incendios de gran magnitud permanecen activos. Estos siniestros además de haber arrasado áreas forestales, también han provocado daños severos en infraestructura, viviendas y servicios básicos, por lo que se han complicado las labores de contención.

Durante la madrugada de este lunes se confirmó otra muerte, hasta el momento suman 19 víctimas mortales, según detalló el ministro de Seguridad, Luis Cordero.