México ha presentado información opaca e incompleta de vacuna CanSino, señalan expertos

El 5 de junio, CanSino Biologics aceptó públicamente que aprobaron la vacuna en México con datos de la fase 2, que no incluye estudios específicos sobre la eficacia de la vacuna en grandes grupos de población. ¿Qué significa esto?, se le preguntó a Ruiz-Palacios. “No, no sé. No entiendo por qué. Realmente no podría opinar”, respondió.