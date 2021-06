México aprobó vacuna CanSino con cuestionada efectividad e irregularidades, dicen participantes en ensayo clínico y expertos

Dos personas familiarizadas con los análisis de los datos del ensayo clínico aseguraron que, al momento de la aprobación de la vacuna, no se habían analizado la totalidad de los datos de 15 mil voluntarios de los ensayos en distintos estados de México y en su lugar se utilizaron pruebas de voluntarios en Paquistán.

Univision Investiga pudo establecer que una evaluación oficial de las vacunas, escasamente divulgada por el gobierno, reconoce que no hay datos disponibles de la efectividad de la CanSino en casos de enfermedad grave por covid-19, ni cómo funciona su inmunización ante las variantes británica, sudafricana y brasileña de esta enfermedad. Las demás vacunas aprobadas en México sí cuentan con estas estadísticas.

La evaluación incompleta no permite tener una idea precisa de cuán efectiva es la vacuna CanSino con la que México ha empezado una campaña con la que pretende inmunizar a 35 millones de personas antes de octubre, explicó un experto.

“Todo lo que he visto me genera mucha desconfianza sobre cómo están generando los datos, me genera mucha desconfianza la calidad científica’’, dijo Armenta a Univision. La voluntaria presentó tres quejas ante el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.