En México están listos para aplicar las primeras pruebas de la vacuna china contra el covid-19

“Hemos tenido una demanda que no esperábamos. En los ensayos clínicos, las personas tienen un poco de temor, existen muchos tabús, por lo que no pensamos que hubiera tanto interés por parte de la población. Pensábamos que iban a ser 200, 300 voluntarios”, informó Víctor Bohórquez López, director de la Red OSMO de Investigación Clínica , encargada del ensayo en ese estado.

Bohórquez López detalló en entrevista de radio con Grupo Fórmula que todos los voluntarios deben de ser mayores de 18 años, no haber sido positivos a covid-19 y contar con una buena salud con la finalidad de que no corran riesgo alguno.

No obstante, el médico aclaró que no todas las personas que asistan a las pruebas y sean aceptadas recibirán la vacuna. El protocolo marca que sean solo la mitad quienes reciban la vacuna, la otra mitad recibirán un placebo que no es la vacuna. Al final de la prueba, el voluntario no conocerá cuál de las dos fue la que se les aplicó.