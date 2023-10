El escalofriante informe que asegura que más de 2.1 millones de menores en México son víctimas de trabajo infantil

El INEGI estimó que 1.8 millones (6.4% del total de la población menor del país), realizó ocupaciones no permitidas; 1.6 millones (5.6%), exclusivamente hacían quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 318,000 que combinaban ocupaciones no permitidas y los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas (1.1%).