“No podemos aceptar esto”: México informa a familiares que el rescate de mineros puede tomar entre 6 y 11 meses

“Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto”, dijo a la AFP Juani Cabrales, hermana de Mario Alberto Cabrales, uno de los mineros desaparecidos, tras una reunión este jueves con la titular de Protección Civil, Laura Velásquez.