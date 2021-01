Imágenes de niños consumiendo alcohol en una fiesta de año nuevo generan indignación en Colombia

Las madres piden perdón por lo sucedido

Después de que las imágenes se mostraran públicamente en noticieros y otros sitios de internet, las reacciones no se hicieron esperar.

“ ¿Dónde está el ICBF? Niños fuman, beben y bailan en plena vía pública de Cartagena. Estos sectores tienen altos índices de drogadicción y embarazos no deseados, y la directora del ICBF no hace absolutamente nada ”, dijo en un tuit el senador Armando Benedetti, que además anexo imágenes de los hechos.

"Eso no es culpa de la directora del bienestar familiar, es responsabilidad de los padres", dijo un usuario de Twitter.

Las dos madres sancionadas por las autoridades, explicaron en una entrevista con la emisora Blue Radio , que ellas no sabían lo que sus hijas de 6 años estaban haciendo en esa fiesta y que no saben quién les dio el licor a las menores.

"Ese día yo estaba trabajando, tenía mi puesto de dulces y venta de frutas. La niña escuchó una música en el callejón y se me escapó para jugar con los otros niños, y como yo vi que eran puros niños decidí dejarla ir un rato. Cuando me dijeron que la niña estaba bebiendo fui a buscarla enseguida", dijo Angélica Guzmán, que durante la entrevista pidió no ser señalada como una mala madre por ese descuido.