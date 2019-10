Lydia Cacho: “No hemos visto ninguna señal de mayor voluntad política” con el gobierno de AMLO

“Soy una periodista experta en delincuencia organizada. Y a las fiscalías les conviene mantenerme como víctima hasta en redes sociales en lugar de explicar que hay una red enorme que yo he descubierto gracias a mi trabajo periodístico", añade.

El caso de Lydia Cacho

Crimen organizado fortalecido

Ya en el 2017, la ex presidenta de la Comisión Estatal de la Atención y Protección a Periodistas, Rocío Ojeda Callado, advertía que hasta el interés en estudiar periodismo había bajado en el estado de Veracruz . Este estado tiene el peor registro de asesinatos de periodistas en el país, con 27 muertos desde el año 2000.

Ataques de AMLO a la prensa

A pesar de ello, el propio presidente sigue criticando a la prensa en sus ruedas de prensa matutinas. “Hay muchos periodistas que ya no cubren las mañaneras por miedo”, señalan desde el equipo legal de Artículo 19 en México.

Mucho ruido y pocas nueces

En su caso, Cacho no parece tener más fe en este gobierno que en los anteriores: “No hemos visto ninguna señal de mayor voluntad política”.

“El fiscal general no ha movido un dedo en mi caso o estaría detenido el (ex) gobernador y el (ex) jefe de la policía judicial”, agrega en referencia al caso de su tortura.