Ruiz Urquiola ya había sido expulsado de la Universidad de La Habana

Amnistía Internacional lo declaró "preso de conciencia"

Durante la huelga de hambre y sed, Ariel Ruiz Urquiola le dijo a su hermana: “En una situación de indignidad no voy a vivir, no lo acepto. Moralmente no estoy preso, mi cuerpo sí, pero mi espíritu no. No he cometido ningún delito, mis principios y valores me impiden aceptar esta condición que es humillante y así no voy a vivir”.