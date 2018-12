La hormiguita y el elefante: la estrategia del presidente de China con Panamá

Al ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt le gustaba jactarse de cómo "Tomé Panamá", una referencia a su papel en la separación del país de Colombia y la posterior construcción de un canal a través del istmo centroamericano.

La hormiguita y el elefante

"Los chinos no vienen con cuentos, lo de ellos es los negocios, igual que Roosevelt", dijo Miguel Antonio Bernal, un ex candidato presidencial. "Están en ese plan de colonización, y no tenemos la capacidad profesional para resistirlo. "Somos como una hormiguita y queremos tener relaciones con un elefante", agregó.