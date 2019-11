La crisis institucional en Bolivia, ¿es producto de un golpe contra Morales o de un levantamiento legítimo en las calles?

Líneas ideológicas

La 'sugerencia' de los militares

"Los militares no usaron la violencia", dijo a la AP John Polga-Hecimovich, politólogo de la Academia Naval de EEUU. “Emitieron una declaración verbal y no le dieron al presidente un ultimátum. Creo que esa es la cuestión, si quiere ver eso como una amenaza o no. Si se ve como una amenaza, es un golpe de Estado. Si no se ve como una amenaza, sino como una sugerencia, entonces no se ve (como un golpe de Estado)", dijo Polga-Hecimovich.