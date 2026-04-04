Nicolás Maduro Rapero 6ix9ine sale de prisión en Brooklyn y presume Bob Esponja autografiado por Maduro Tekashi 6ix9ine fue recluido por tres meses en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, la misma prisión donde permanece Maduro.



Video Se cumplen tres meses desde la captura de Nicolás Maduro: ¿Qué futuro se vislumbra en Venezuela?

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine generó una nueva polémica luego de que saliera de prisión recientemente y presumiera una figura de Bob Esponja presuntamente autografiada por Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

A través de sus redes sociales, el rapero de origen mexicano y puertorriqueño fue captado saliendo de prisión, vestido con un pants blanco y tenis azules, pero se mostrara entusiasmado la figura supuestamente firmada por el dictador.

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En las imágenes se puede ver que a puño y letra, el exlíder chavista detenido el pasado 3 de enero durante un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas, habría colocado la fecha 2 de abril, su firma y la letra “V” en referencia a Venezuela.

“Espera, uno a uno, Maduro firmó esto -2 de abril, Venezuela por siempre-”, dijo el rapero cuyo nombre real es Daniel Hernández, quien fue detenido a inicios del año por violar los términos de su libertad, incluyendo uso de drogas y viajes.

Además el rapero presumió una cadena valorada en 2.2 millones de dólares en forma de piñata.

El pasado 6 de enero de 2026, el rapero fue arrestado por el Ejército de Estados Unidos donde es acusado de “narcoterrorismo”. Fue recluido por tres meses en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, la misma prisión donde permanece Maduro.

De qué se le acusa a Tekashi 6ix9ine

El rapero Tekashi 6ix9ine enfrenta problemas legales principalmente por violar las condiciones de su libertad supervisada tras su condena en 2019 por crimen organizado vinculado a la pandilla Nine Trey Bloods.

Aunque evitó una sentencia más larga al colaborar con la justicia, desde su salida ha acumulado múltiples incumplimientos, como posesión de drogas, conductas violentas y no respetar restricciones judiciales, lo que incluso lo llevó nuevamente a prisión.

Además, mantiene conflictos legales adicionales como demandas civiles por agresión y acusaciones personales de abuso. También ha tenido incidentes internacionales y problemas con autoridades fuera de Estados Unidos.