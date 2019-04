"Había un plan para asesinarme", denuncia el obispo nicaragüense Silvio Báez al verse obligado a salir del país

Monseñor Silvio Báez, número dos de la iglesia católica en Nicaragua y uno de los obispos más queridos por creyentes y no creyentes, informó este miércoles que el papa Francisco ordenó trasladarlo a Roma “por un tiempo indeterminado”, y de inmediato denunció que existió “un plan para asesinarlo”, ya que era señalado como “parte del movimiento antigubernamental”. El anuncio del obispo auxiliar de Managua causó conmoción a nivel religioso y político, ya que él fue el primer jerarca católico en alzar su voz para denunciar la represión policial y paramilitar ejercida por el gobierno de Daniel Ortega.

“Yo no he pedido salir, he sido llamado por el Santo Padre. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre”, dijo Báez en una rueda de prensa convocada de imprevisto por la Arquidiócesis de Managua. El jerarca católico seguidamente confirmó que “había un plan para asesinarme”, algo que ya había sido revelado por la exembajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu.