Ortega reprime manifestación solo 24 horas después del acuerdo para fin de la violencia en Nicaragua

"Fuego a quemarropa”

Gobierno viola acuerdos en menos de 24 horas

“El gobierno demuestra que no tiene voluntad en absoluto de cumplir. Los acuerdos no pueden valorarse solo con la letra o por lo que contienen, sino por los resultados. La voluntad de cumplimiento del gobierno a menos de 24 horas, se evidenciado que no existe con la represión”, aseguró Pallais. “Solo existe el interés de firmar pero no de incidir en un cambio real que permita la concordia para que los nicaragüenses puedan desarrollar sus derechos humanos y libertades”.