Gobierno mexicano sabía desde 2018 de las grabaciones sobre sobornos en Pemex

Los resultados de las pesquisas no se conocen.

Después de 15 meses de radicadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de continuar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el expediente permanece en etapa “de integración”, es decir, de recopilación de datos para investigarse, explicaron fuentes del gobierno que pidieron no ser identificadas.

"Desde el primer momento que recibí su denuncia (de Oro Negro) en la que acusaba la supuesta corrupción de funcionarios y ex funcionarios en Pemex, instruí se diera vista a las autoridades competentes para que se realizara la investigación correspondiente", escribió Kim Villatoro, quien aseguró que había dado vista también a la Unidad de Responsabilidades de la petrolera.

En todos estos meses, explicó, ninguna autoridad lo ha llamado a declarar sobre el tema. “Ni tengo conocimiento de la denuncia que refiere ni tampoco he sido citado por autoridad alguna’’, dijo Coldwell. "Reitero una vez más que estoy limpio y no he incurrido en ninguna ilegalidad".