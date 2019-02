“Fueron horas muy angustiosas”: el relato de la productora del equipo de Univision Noticias que expulsó Maduro de Venezuela

“Yo estaba con mucha rabia porque yo soy cubano-americana y cuando uno sale de un país comunista como Cuba no pensé que esto me iba a pasar de nuevo. Como periodista es frustrante, es increíble que tengas aguantar que te roben tu trabajo”.



“A mí no me permitieron estar presente (en la sala de la entrevista) estábamos dos productoras. A mí me sentaron como en un cuartico atrás con un señor y me pusieron al lado a Claudia Rondón, que era la otra productora que dejaron estar en la sala”, dijo Martínez, quien es vicepresidenta y directora de asignaciones de Univision Noticias.