Deportan al equipo de Univision que realizó la entrevista que incomodó a Maduro

En ese momento, Maduro "se para, dice que la entrevista ha terminado y es ahí donde yo le digo a Maduro que eso, no contestar preguntas e irse, es lo que hacen los dictadores, no los demócratas". El conductor de Noticiero Univision explicó que Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, les dijo que el gobierno de Venezuela no había autorizado la entrevista.

"Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y muchos gobiernos del mundo no le consideraban un presidente legítimo sino un dictador. Eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro, obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista " , agregó Ramos .

" Esta no es su entrevista, ese material es de nosotros . Lo que están haciendo es que nos están robando nuestro trabajo (...) Estamos exigiendo, no pidiendo, que nos entreguen las cámaras, el material de la entrevista". Ramos también prometió que, si se devuelven las imágenes, se emitirán completamente "para ver quién está diciendo la verdad".

Ramos también explicó que le quitaron su teléfono celular y no le fue devuelto hasta la 1:00 am "totalmente en blanco, seguramente hackeado". El presentador mostró su seguridad en que los colaboradores de Maduro no hayan borrado el encuentro con el gobernante, pero mostró su confianza en que, si fuera así, publiquen el material que ellos grabaron con sus propias cámaras. "Esa entrevista no ha desaparecido", subrayó.