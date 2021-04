Contrabando de vacunas: Fiscalía mexicana reitera que no tiene a los detenidos que el ejército asegura que entregó

El misterio continúa: la Fiscalía General de México reiteró el jueves pasado que no ha recibido los siete detenidos implicados en un presunto contrabando de vacunas rusas hacia Honduras , luego de que el propio jefe del Ejército aseguró, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador , que los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades .

“El señor secretario (del Ejército) puede decir lo que quiera, a nosotros no nos entregaron a ningún detenido”, dijo un vocero de la fiscalía a Univision vía telefónica.

El insólito choque de versiones de las dependencias del gobierno se produce una semana después de que dos fuentes militares que pidieron no ser identificadas revelaron a Univision Investiga que los detenidos fueron liberados luego de una orden que salió de la Cancillería mexicana.

Un vocero de la cancillería afirmó que esa dependencia no tiene facultades para ordenar el arresto o la liberación de los detenidos, dos tripulantes y cinco pasajeros.

Algunos de los pasajeros, de acuerdo con las fuentes militares, trataron de amedrantar a los oficiales que hacían la inspección en el aeropuerto advirtiéndoles: “déjennos ir, no saben con quiénes se están metiendo”.

Esta es la segunda vez que la Fiscalía se queja de no haber recibido los detenidos . Horas después del operativo, un vocero de la dependencia había dicho a Univision que los agentes de Aduana y los militares que ejecutaron el operativo solo habían entregado el avión y las hieleras, en las que hallaron ocultos los envases con las supuestas vacunas, pero no a los pilotos ni a los pasajeros.

La Fiscalía aseguró que luego de lanzar una alerta migratoria para localizarlos se enteró de que los siete habían sido ubicados en un hotel en Campeche, pero “partieron evadiendo la vigilancia” . No es claro por qué no habían sido recluidos en una dependencia oficial en lugar de un hotel.

Además de que no se conoce el paradero de los detenidos ni los motivos por los que fueron liberados, no hay claridad de dónde salieron las vacunas incautadas, cuya autenticidad además ha sido cuestionada.

La Fiscalía mexicana, en cambio, afirmó que aún no puede asegurarse de que las vacunas sean falsas o verdaderas , pues continúan haciendo pruebas de laboratorio a los más de 1,000 frascos que hallaron en la avioneta. “Tenemos que hacer muchísimas pruebas, podríamos tardar meses en tener un resultado definitivo”, dijo a Univision el vocero de la Fiscalía.

Grupo Karim’s S.A, un amplio conglomerado empresarial de Honduras, reconoció en un comunicado que había adquirido las vacunas confiscadas “para ser aplicadas en forma gratuita a nuestros colaboradores y sus familiares”, pero no explicó cómo las había obtenido y en qué condiciones ni mostró documentos de exportación.

Univision ha intentado comunicarse con el grupo empresarial por teléfono y correo electrónico en México y Honduras y a través de abogados que representaron a la empresa en litigios en Estados Unidos, pero no ha obtenido respuesta.

¿Qué nos pusieron?

Un vocero de la cancillería dijo a Univision que el documento que mostró el piloto de la aeronave a las autoridades como respaldo de las vacunas confiscadas, muestra “un lote distinto a los que se han recibido en México”. Univision no pudo confirmar si se trata de un lote diferente pues las autoridades mexicanas han sellado por cinco años toda la información relativa a las negociaciones de las vacunas Sputnik V que han llegado vía oficial al país.

Otras dos personas afirmaron a Univision que se habían vacunado en Campeche, de forma secreta, en la segunda semana de marzo, aunque no son empleados del Grupo Karim’s.

Vacunación secreta

En México, el esquema de vacunación ha comenzado por personal médico, adultos mayores, médicos y algunos atletas. Las cuatro personas fueron vacunadas de manera secreta, según sus testimonios, no pertenecen a ninguno de estos grupos. Por ello, afirmaron, quisieron vacunarse fuera del calendario establecido por el gobierno.

Los participantes en el esquema de vacunación que no eran empleados de Grupo Karim’s lograron entrar en la lista gracias a las recomendaciones de algunos amigos, dijeron. Al llegar al sitio donde los vacunaron, buscaban su nombre en esas listas, les pedían que llenaran unos formatos con algunos datos personales y los vacunaban “personas vestidas como enfermeras y médicos” en una sala de juntas.

Una vez en el sitio de vacunación, coincidieron, les leían algunas recomendaciones para los cuidados posteriores a la vacuna, como no tomar bebidas alcohólicas, no ingerir paracetamol y no exponerse mucho al sol en las horas siguientes. Después de unos minutos en una segunda sala para una mínima vigilancia de posibles efectos secundarios, los dejaban ir.