Excandidato reaviva polémica de presunto fraude en 2006 y asegura que en sus actas el ganador era López Obrador

Entrevistado en el programa local Telereportaje, Madrazo aseguró que recibió presiones por parte de Felipe Calderón para que validara su triunfo con las actas que tenía y como no lo hizo, asegura que fabricó muchas mentiras en su contra.

"Yo competí con ellos, no reconocía a Calderón porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón; en las del PRI, no lo sé", comentó Madrazo.

"Era una elección sumamente cerrada, yo no sabía qué iba hacer el Instituto Federal Electoral; yo le apostaba porque hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha, no era mi lucha entrar a ese debate", informó.