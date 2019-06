Estos son los motivos por los que los hondureños protestan (y migran a EEUU)

"Un 60-70% de los estudiantes que egresan de los colegios de educación media, su primer objetivo es emigrar porque no ven oportunidades en el país para poder desarrollarse como profesionales. Muchos deciden emigrar porque no ven oportunidades de trabajo tampoco ni de superación. Se ven bloqueados y lo que hacen es salir del país", le asegura a Univision Noticias Edvin Salas, miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y estudiante del último periodo de Ingeniería Eléctrica que se manifiesta contra el gobierno.

Por eso, asegura que los estudiantes tratan de buscan la manera de salir adelante ven las manifestaciones como una oportunidad de poder cambiar la realidad que viven: "En la sociedad hondureña tenemos un montón de conflictos: está la inseguridad, las maras y pandillas que cobran un ‘impuesto de guerra’ a todo el que quiere poner un negocio y no se puede emprender en el país porque no hay garantías laborales ni salariales. No tenemos nada que incentive a una población universitaria a poder estudiar y trabajar", afirma.