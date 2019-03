Esta emprendedora latina nunca se identificó con Barbie, pero ahora tiene una inspirada en ella

"Reflexioné mucho si debía aceptar este tipo de distinción"

En su niñez, Mariana no jugó con la rubia y estilizada Barbie y nunca pidió que le compraran una. Prefería inventar juegos con sus hermanas, disfrutar de los libros que su mamá le leía o regalaba o jugar con otro tipo de muñecas: “Nunca me identifiqué con las barbies, me parecía que connotaban determinados tipos de belleza, así que reflexioné mucho si debería aceptar o no esta especie de distinción que sí me tomó por sorpresa”, dijo.