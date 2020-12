"En México, Diego hizo una vida que nunca tuvo": cuando Maradona dirigió el club de Culiacán

"El día que llegó a Culiacán, me subí a la pieza de su hotel y me senté en su cama. Luego le dije: Oye Diego, a mí me han hablado de tí todo lo bueno y todo lo malo, pero te pido que Dorados sea tu compromiso", señaló el directivo, contando que Maradona aceptó el reto y se dedicó completamente a sacar el equipo adelante.