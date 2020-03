En medio del coronavuris, el hambre y la pobreza cobraron rostro en Honduras

La economía informal, la que más sufre



Su cuarto de alquiler se ubica a unos metros de un cementerio abandonado en el Barrio Sipile de Comayaguela. Paga 45 dólares al mes, que debe juntar con sus ventas diarias. “Sí, me doy cuenta del coronavirus pero no tengo quien me dé o me page el cuarto o la comida. Hay un miedo latente tanto en mi persona como en los demás vendedores pero somos de los que vivimos del día a día.