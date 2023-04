Ni playas ni resorts, a este pueblo mexicano en la frontera con EEUU van en busca de arreglos dentales

El descuento llega a ser una significativo que, asegura, que cubre incluso los costos de viajar varias veces para procedimientos que requieren múltiples citas. "Mucha gente en Estados Unidos no tiene seguro dental, y si lo tienen, no cubre mucho, solo unos 1,000 dólares por año. Tal vez para una corona o algo así, pero para algo mayor no es ideal", explica David Barry, un contratista retirado de 64 años que lleva más de una década tratándose en Los Algodones.