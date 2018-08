Según dijo su abogado Marco Antonio del Toro, Gordillo ya no está en su departamento ubicado en una zona residencial de la Ciudad de México, donde se mantenía en prisión domiciliaria por lo que ya se encuentra con su familia en otro domicilio.

"Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”, menciona la exlíder del magisterio en la carta.