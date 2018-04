El Partido Colorado ganó las presidenciales en Paraguay, pero no le fue tan fácil como esperaba

Oposición reforzada

Como desde hace 70 años, el Partido Colorado volvió a ganar. Solo hubo una excepción, en el 2008, cuando una alianza de los mismos partidos logró desbancarlo y llevar al poder al Fernando Lugo, quien despúes sería destituido por el Congreso. No ocurrió esta vez, pese a que algunos dirigentes esperaban que se puediera dar una sorpresa similar.



"Me he ganado credenciales democráticas en mi trayectoria política", dijo en la mañana del domingo Abdo. El ganador de esta jornada electoral tenía 16 años cuando murió el dictador y no ha hecho expresa apología a la dictadura durante la campaña, como sí hacía en los últimos años desde su puesto en el Senado. Hasta esta mañana, cuando tras votar se dirigió al cementerio donde su padre está enterrado en un lujoso mausoleo que está justo pegado al que está dedicado a Stroessner.