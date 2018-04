Por primera vez, un movimiento político indígena se presenta a las elecciones en Paraguay

El resto del tiempo, palabras como “indio” y “aborigen” son usadas de forma despectiva e incluso hay un género de bromas racistas sobre indígenas conocidas como “Chistes de Cachique”. Y la Selección Indígena de Fútbol, que existe y triunfa por el mundo, no tiene apoyo de patrocinadores ni medios de comunicación.

En un país con casi 7 millones de habitantes, solo unas 126,000 personas se reconocen como indígenas en el censo. De ellas, el 76% viven desterrados y en situación de pobreza extrema, según datos oficiales. En Paraguay no hay intendentes, gobernadores, diputados o senadores indígenas, ni siquiera el estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI) está presidido por un miembro de un pueblo originario.

"Prefieren no ver a los indígenas"

“La gente conoce poco sus orígenes y los de sus ancestros por eso prefieren no ver a los indígenas”, le dice a Univision Noticias Gerónimo Ayala, un arquitecto perteneciente al pueblo mbya guaraní que dejó su trabajo por tiempo indefinido para liderar el movimiento. Es el cabeza de lista y aspira a ser senador.

Cuando Ayala fue a revisar las papeletas del movimiento en el Tribunal de Justicia Electoral antes de que fueran enviadas para la votación, un candidato de un partido minoritario ultraconservador se le acercó y le dijo: “Dejá no más a los rubios la política amigo”. Después dijo que era una broma, le saludó con la mano y se fue.

Un senador orgulloso de ser indígena

Fue una enorme batalla contrarreloj conseguir que la Justicia electoral reconociera el Movimiento Político Indígena, según Bernarda. “Gerónimo tuvo que pelear bastante, le pusieron muchísimas dificultades y cuando lo consiguió, pocos se acercaron a ayudar porque no tiene dinero”, agregó la lideresa de su comunidad, llamada Santa Rosa y ubicada en el Chaco paraguayo.

“Casi cada mes desalojan a una comunidad indígena en Paraguay. Es muy difícil nuestra situación. Si los pueblos indígenas no se unen no podremos revertir esta situación”, dice Pessoa. Son también las comunidades indígenas, por ser rurales en su mayoría, las más afectadas por la deforestación. Paraguay es el sexto país del mundo con mayor deforestación de bosques, con la pérdida de unas 325,000 hectáreas anuales, según la ONG Guyra Paraguay.

Además, hay tres sentencias de la Corte Interamericana que condenan al Estado paraguayo por permitir que comunidades enteras fueran desterradas. Paraguay es el único país del Cono Sur que no posee una ley contra toda forma de discriminación, lo que afecta a los pueblos originarios.

“No somos parte porque la sociedad nos aparta. En mi cédula y cuando voy al extranjero dicen que soy de Paraguay, pero acá no me tratan como paraguaya porque no tenemos acceso a hospitales, ni escuelas o transporte público. Tenemos que pelear para estar en todos esos espacios”, dijo Pessoa.